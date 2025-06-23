Συναγερμός στην Αθήνα για ενδεχόμενα χτυπήματα εναντίoν αμερικανικών στόχων: Τρομάζει το κλείσιμο των στενών του Ορμουζ – Σοβαρές συνεπείς για την οικονομία μας

Σε συναγερμό βρίσκεται η Αθήνα μετά το χτύπημα των Ηνωμένων Πολιτειών σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και μετά τις απειλές για αντίποινα που αφορούν το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ.

Από νωρίς χθες το πρωί το Μέγαρο Μαξίμου τέθηκε σε συναγερμό και «αυξημένη επαγρύπνηση» καθώς η Αθήνα δεν επιθυμεί να βρεθεί προ εκπλήξεων.

Έτσι χθες το απόγευμα συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προκειμένου να γίνει αποτίμηση των βασικών κινδύνων και του επιπέδου ετοιμότητας για πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα σε ισραηλινούς ή αμερικανικούς στόχους, για την ασφάλεια των υποδομών.

Το θέμα που απασχόλησε ακόμα την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας είναι οι απειλές του άρα για το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ και την προστασία των πάνω από 200 ελληνόκτητων πλοίων, καθώς και για πιθανή μεταναστευτική έκρηξη αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν των 80 εκατ. κατοίκων.

«H κυβέρνηση εκφράζει την έντονη ανησυχία της. Αυτό που προέχει είναι η επίδειξη αυτοσυγκράτησης και η επανεκκίνηση των συζητήσεων προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση. Πάγια θέση της Ελλάδας είναι ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι η λύση στο ζήτημα αυτό πρέπει να αναζητηθεί μέσω της διπλωματίας» ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η ασφάλεια των πολιτών της στην περιοχή και ότι οι ελληνικές αρχές παραμένουν σε επαγρύπνηση σε όλα τα επίπεδα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων μιας σύνθετης και αβέβαιης γεωπολιτικής συγκυρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αιφνίδιο χτύπημα του Ντόναλντ Τραμπ σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, κινητοποίησε τόσο τους συνεργάτες του πρωθυπουργού όσο και τους συναρμόδιους υπουργούς.

Κυβερνητικά στελέχη επεσήμαιναν μάλιστα ότι η εξέλιξη αυτή – των τριών χτυπημάτων των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν – έβαλαν την όλη υπόθεση σε άλλη πίστα καθώς βασική επιδίωξη της Αμερικανικής κυβέρνησης είναι να μην έχει το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης πυρηνικό πρόγραμμα, ούτε δυνατότητα παραγωγής του.

Φυσικά όλοι περιμένουν να διαπιστώσουν πως θα αντιδράσει το Ιράν και αν θα επιτεθεί εναντίων Αμερικανικών Συμφερόντων όπως απειλησε η Τεχεράνη. «Πριν την ειρήνη, πιθανότατα θα υπάρξει κλιμάκωση» έλεγε χαρακτηριστικά χθες υπουργός της κυβέρνησης.

Την ίδια στιγμή γαλάζια στελέχη επιμένουν ότι θεωρούν ιδιαίτερα δύσκολο να εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο άμεσα η χώρα μας στον εν εξελίξει πόλεμο.

Απέκλειαν μάλιστα να υπάρξει οποιοδήποτε ιρανικό χτύπημα στην αμερικανική βάση στη Σούδα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι όλος ο κρατικός μηχανισμός είναι σε απόλυτη εγρήγορση.

Οι ίδιοι άνθρωποι ωστόσο δεν αποκλείουν να υπάρξει μια σειρά από συνέπειες, κυρίως οικονομικές, στην περίπτωση που το Ιράν υλοποιήσει το προαναγγελθέν χθες το απόγευμα κλείσιμο των στενών του Ορμούζ.

Όπως μάλιστα ανέφερε κυβερνητικό στέλεχος, αν η Τεχεράνη κάνει πράξη την απειλή της, τότε εκτός από τη διεθνή οικονομία, «θα πυροβολήσει και τα δικά της πόδια», αφού αυτή τη διαδρομή ακολουθεί και το πετρέλαιο που προορίζεται για την Κίνα – βασικό υποστηρικτή αλλά και «πελάτη» του Ιράν.

Ακόμα οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ακόμα και στο χειρότερο σενάριο επειδή οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στη χώρα μας ήταν χαμηλές, η Αθήνα θα μπορέσει για ένα διάστημα να ανταπεξέλθει.

Το χειρότερο σενάριο θα είναι να παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ για περισσότερο από δέκα – δεκαπέντε μέρες. Σε αυτή την περίπτωση η θωράκιση που έχει η χώρα μας θα μειωθεί δραματικά, τόσο στο ενεργειακό πεδίο όσο και στο οικονομικό.

Παράλληλα σε συναγερμό βρίσκεται και η ΕΛΑΣ, δεδομένου ότι δεκάδες στόχοι ισραηλινών και αμερικανικών στόχων, θα μπορούσαν να δεχθούν τρομοκρατική επίθεση.

Ακόμα πάνω από 200 ανδρών των ΕΚΑΜ, περιπολούν στην περιοχή γύρω από το Σύνταγμα, την Ακρόπολη καθώς η ΕΛΑΣ φοβάται τυχόν επιθέσεις σε Ισραηλινούς ή Αμερικανούς τουρίστες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ανέφερε ακόμα ότι η κυβέρνηση – μέσω του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης προς τη ναυτιλιακή κοινότητα τα πλοία να παραμείνουν σε ασφαλή λιμάνια – καθώς πάνω από 200 πλοία ελληνικών συμφερόντων βρίσκονται στην περιοχή.

