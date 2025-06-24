Στενά του Ορμούζ: Πως κινούνται τα πλοία – Τι συμβαίνει με τους ναύλους

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι αυτή την περίοδο τα Στενά του Ορμούζ. Το ενδιαφέρον των ελλήνων πλοιοκτητών αλλά και της κυβέρνησης είναι τεράστιο

Πάντως με μικρή μείωση αλλά εντός των φυσιολογικών ορίων συνεχίζονταν και τη Δευτέρα 23 Ιουνίου η διέλευση των δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ με φόντο την κλιμάκωση της πολεμικής σύγκρουσης Ιράν – Ισραήλ.

Αυτό τουλάχιστον ανέφερε ρεπορτάζ του Λάμπρου Καραγεώργου στον Οικονομικό Ταχυδρόμο.

Ενώ τουλάχιστον πέντε δεξαμενόπλοια έκαναν γρήγορες αναστροφές μετά τις αμερικανικές επιθέσεις τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ας Ιουνίου, η κυκλοφορία παρέμεινε εντός των φυσιολογικών ορίων, ωστόσο η «απάντηση» του Ιράν το βράδυ της Δευτέρας, δημιουργεί νέα δεδομένα.

Ήδη, σύμφωνα με το Marinetraffic, το βράδυ της Δευτέρας πολλά δεξαμενόπλοια εμφανίζονταν, με μηδενική σχεδόν ταχύτητα πριν εισέλθουν στα Στενά.

Αλλαγή ρότας στα Στενά του Ορμούζ

Πάντως σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται τις βάσεις δεδομένων παρακολούθησης πλοίων τουλάχιστον δύο υπερδεξαμενόπλοια (Very Large Crude Carrier-VLCC) έκαναν στροφή κοντά στα Στενά του Ορμούζ και έβαλαν πλώρη προς Νότο.

Άλλα πλοία, ωστόσο, φαίνεται να έχουν αλλάξει πορεία ή να έχουν αγκυροβολήσει, αναμένοντας οδηγίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων της Lloyd’s List Intelligence, την Κυριακή καταγράφηκαν συνολικά 15 διελεύσεις δεξαμενόπλοιων από το στενό, σε σύγκριση με τις 21 διελεύσεις που καταγράφηκαν στις 21 Ιουνίου, αλλά εντός των φυσιολογικών ορίων.

Σύμφωνα με αναλύσεις άλλων εταιρειών όπως της Sentosa Shipbrokers, με έδρα τη Σιγκαπούρη, οι διελεύσεις των πλοίων στα στενά του Ορμούζ έχουν περιορισθεί ως ένα βαθμό.

Τα κενά δεξαμενόπλοια και οι ναύλοι

Την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα μα τα στοιχεία της Σιγκαπουριανής εταιρείας, τα κενά δεξαμενόπλοια που εισέρχονται στον Κόλπο είναι μειωμένα κατά 32%, ενώ οι αναχωρήσεις φορτωμένων δεξαμενόπλοιων είναι μειωμένες κατά 27% σε σχέση με τα επίπεδα των αρχών Μαΐου, αναφέρει το Reuters.

Οι πλοιοκτήτες προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν το χρόνο που τα πλοία περνούν στο Στενό του Ορμούζ λόγω της πολεμικής σύγκρουσης, αλλά τα περισσότερα εξακολουθούν να κινούνται.

Παράλληλα οι ναύλοι στα VLCC τα οποία μπορούν να μεταφέρουν 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, έχουν επίσης εκτοξευθεί, και υπερδιπλασιάσθηκαν μέσα σε μια εβδομάδα σε πάνω από 60.000 δολάρια την ημέρα, ενώ άνοδο καταγράφεται και στα ασφάλιστρα κινδύνου πολέμου κατά 20%-30%.

Υπενθυμίζεται ότι το κοινοβούλιο του Ιράν ενέκρινε την Κυριακή ένα μέτρο για το κλείσιμο του στενού, μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση Press TV, αλλά οποιαδήποτε τέτοια κίνηση θα απαιτούσε την έγκριση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Το Ιράν έχει απειλήσει να κλείσει το στενό στο παρελθόν, αλλά δεν το έχει κάνει ποτέ.

Πάντως σύμφωνα με την Fearnley Securities, οποιοδήποτε κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ θα είναι μόνο βραχυπρόθεσμο καθώς τα στενά αποτελούν «σημαντική γραμμή ζωής τόσο για το Ιράν (εξαγωγή πετρελαίου, εισαγωγή τροφίμων κ.λπ.) όσο και για τις χώρες με τις οποίες διατηρεί στενές σχέσεις» αναφέρουν οι αναλυτές της εταιρείας.

