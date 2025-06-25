Το Κρεμλίνο διαψεύδει τον Τραμπ: «Πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί η ζημιά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις» – «Το Ιράν έχει ακόμα εμπλουτισμένο ουράνιο»

Το Κρεμλίνο διέψευσε τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας σήμερα πως πιστεύει ότι είναι πολύ νωρίς για να διαμορφωθεί μια ρεαλιστική εικόνα για τις ζημιές που προκλήθηκαν στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις από τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντούσε σε ερώτηση για την αξιολόγηση του μεγέθους της ζημιάς, στην οποία προχώρησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι η αμερικανική επίθεση αφάνισε το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα θεωρεί τις επιθέσεις στο Ιράν απρόκλητες και την κατάσταση ανησυχητική.

Η Ρωσία έχει ενδείξεις ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη έχουν, ωστόσο, ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας, δήλωσε ο ίδιος, και η Μόσχα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συνεχίζει να μιλά με το ίδιο το Ιράν.

«Το Ιράν έχει ακόμα εμπλουτισμένο ουράνιο»

Παράλληλα, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ-ΙΑΕΑ) Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε ότι βασική προτεραιότητα των επιθεωρητών είναι να επιστρέψουν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν προκειμένου να αποτιμήσουν τις επιπτώσεις των αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων και να ελέγξουν τα ιρανικά αποθέματα σε εμπλουτισμένο ουράνιο.

«Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα», υπογράμμισε ο Γκρόσι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τη Βιέννη, καθώς επιθυμεί την επιστροφή των επιθεωρητών της ΙΑΕΑ στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένων των τριών όπου η Τεχεράνη εμπλούτιζε ουράνιο μέχρι την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ, στις 13 Ιουνίου.

Όταν ρωτήθηκε αν το Ιράν τον έχει ενημερώσει για την κατάσταση των αποθεμάτων του σε εμπλουτισμένο ουράνιο, κυρίως αυτό που έχει εμπλουτιστεί σε ποσοστό 60% – κοντά σε αυτό που είναι απαραίτητο για την κατασκευή πυρηνικού όπλου- ο Γκρόσι παρέπεμψε σε επιστολή που έλαβε από το Ιράν στις 13 Ιουνίου. Σε αυτή η Τεχεράνη ανέφερε ότι θα λάβει «έκτακτα μέτρα» για να προστατεύσει το πυρηνικό της υλικό και τον εξοπλισμό.

«Δεν υπεισήλθαν σε λεπτομέρειες για το τι σημαίνει αυτό, αλλά ξεκάθαρα αυτό υπονοούσαν. Μπορούμε να φανταστούμε ότι το υλικό αυτό υπάρχει», σχολίασε ο επικεφαλής της ΙΑΕΑ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μεγάλο μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου γλίτωσε από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές.

Νωρίτερα σήμερα, το κοινοβούλιο του Ιράν ενέκρινε την αναστολή της συνεργασίας της χώρας με την ΙΑΕΑ.

Η επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου έχει ήδη εγκρίνει τις αδρές γραμμές του νομοσχεδίου και ο εκπρόσωπος της επιτροπής, ο Εμπραχίμ Ρεζαεΐ, έχει επισημάνει ότι με βάση αυτό θα ανασταλεί η εγκατάσταση των καμερών παρακολούθησης των πυρηνικών εγκαταστάσεων, ενώ οι επιθεωρήσεις της ΙΑΕΑ θα πρέπει να εγκρίνονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν.

