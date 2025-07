Ο Τραμπ στέλνει όπλα στην Ουκρανία – Ο όρος για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Νέα στροφή Τραμπ όσον αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς, όπως δήλωσε, ήδη οι ΗΠΑ στέλνουν όπλα στη χώρα.

Αυτό σηματοδοτεί την πρωτοφανή εξέλιξη ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ να αγοράζουν σύγχρονα αμερικανικά συστήματα που θα παρέχουν στην Ουκρανία για την άμυνά της και όχι μόνο, καθώς ο Τραμπ έθεσε ως όρο την πληρωμή του από τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η πρόταση Τραμπ για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των όπλων πιέζει την ΕΕ να επανακαθορίσει τις αμυντικές της προτεραιότητες και δημιουργεί νέα δεδομένα στη γεωπολιτική και δημοσιονομική στρατηγική της Ένωσης.

Επισημαίνει ακόμη ότι το σχέδιο Τραμπ να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει για τα όπλα που παρέχονται στην Ουκρανία ασκεί πίεση στους αξιωματούχους της ΕΕ, οι οποίοι διαπραγματεύονται πώς να χρηματοδοτήσουν τα σχέδια της Ένωσης για αμυντικές δαπάνες



