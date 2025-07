Πέθανε η τραγουδίστρια Κόνι Φράνσις, η φωνή του «Pretty Little Baby» (Videos)

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 87 ετών άφησε η θρυλική τραγουδίστρια Κόνι Φράνσις, με τον στενό της φίλο Ρον Ρόμπερτς να επιβεβαιώνει μέσω Facebook τη δυσάρεστη είδηση.

Λίγες εβδομάδες πριν, η τραγουδίστρια είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο της Φλόριντα με έντονους πόνους, ενώ είχε κριθεί απαραίτητο να μεταφερθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, αντιμετώπιζε εδώ και καιρό ορθοπεδικά προβλήματα και είχε περιοριστεί σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Η απώλειά της σημειώνεται τη στιγμή που το τραγούδι της «Pretty Little Baby», που κυκλοφόρησε το 1962, γνώρισε εντυπωσιακή αναβίωση μέσα από το TikTok, κατακτώντας ένα νέο, νεανικό κοινό και φέρνοντάς την πίσω στα charts για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμόμουν καν το τραγούδι! Έπρεπε να το ξανακούσω για να το αναγνωρίσω. Είναι εκπληκτικό που ένα τραγούδι που ηχογράφησα πριν από 63 χρόνια συγκινεί εκατομμύρια ανθρώπους» είχε δηλώσει η ίδια.

Ποια ήταν η Κόνι Φράνσις

Γεννημένη το 1937 στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ ως Κοντσέτα Ρόζα Μαρία Φρανκονέρο, η Κόνι Φράνσις με καταγωγή από ιταλοαμερικανική οικογένεια, ασχολήθηκε από πολύ μικρή ηλικία με το τραγούδι, κάνοντας τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση ως έφηβη.

Η μεγάλη επιτυχία, ωστόσο, ήρθε το 1958 με τη διασκευή του κλασικού τραγουδιού «Who’s Sorry Now» του οποίου οι πωλήσεις ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο!

Ακολούθησε μια εντυπωσιακή σειρά επιτυχιών στα ’60s, όπως τα «Stupid Cupid», «Lipstick on Your Collar», «Where the Boys Are» και «Vacation».

Η ζωή της, ωστόσο, σημαδεύτηκε από τον βιασμό της σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης το 1974, ένα γεγονός που την οδήγησε σε πολυετή απομόνωση και ψυχολογικές δυσκολίες.

Μετά από χρόνια νομικής μάχης, εξασφάλισε αποζημίωση 2,5 εκατ. δολαρίων, συμβάλλοντας καθοριστικά σε αλλαγές στον τομέα της ασφάλειας των ξενοδοχείων.

Το 1984 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία της «Who’s Sorry Now», ενώ το 1989 επέστρεψε στη δισκογραφία και τις περιοδείες. Το 2018 ανακοίνωσε την οριστική της αποχώρηση από το τραγούδι.

Η τελευταία της απήχηση στο TikTok, με εκατομμύρια χρήστες να μιμούνται το τραγούδι «Pretty Little Baby», την έφερε ξανά στο προσκήνιο.

«Είναι τιμή μου. Το να βλέπω ότι μου αποδίδουν φόρο τιμής είναι πραγματικά συγκλονιστικό» δήλωνε η ίδια συγκινημένη.

