Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε και τη μοναδική καθολική εκκλησία – Νεκρές δύο γυναίκες, έξι τραυματίες

Δύο γυναίκες σκοτώθηκαν μετά από χτύπημα του ισραηλινού στρατού εναντίον της καθολικής εκκλησίας που βρίσκεται στη Λωρίδα της Γάζας.

Την πληροφορία έδωσαν σήμερα (17/7) γιατροί στο Νοσοκομείο Αλ-Άχλι στην Πόλη της Γάζας.

Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στην Εκκλησία της Αγίας Οικογένειας, τη μοναδική καθολική εκκλησία μέσα στη Γάζα.

Israel has just bombed the only catholic church in Gaza, killing 2 women & injuring several more.



Israel has repeatedly attacked ancient churches over the last 21 months.



Life as a Christian in Israel is a life of persecution.

pic.twitter.com/BLoy7gOOVS