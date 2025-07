Νέες θηριωδίες του ισραηλινού στρατού στη Γάζα – Καταγγελία ΠΟΥ για απαγωγές ιατρικού προσωπικού και επιθέσεις σε εγκαταστάσεις του

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κατήγγειλε χθες, Δευτέρα (21/7), ότι υπέστησαν ισραηλινές επιθέσεις εγκαταστάσεις του όπου διαμένουν μέλη του προσωπικού του και η κυριότερη αποθήκη του σε κεντρικό τομέα της Λωρίδα της Γάζας.

Παρά τις διεθνείς εκκλήσεις να τελειώσει η ένοπλη σύρραξη, που έχει βυθίσει τη Γάζα σε ολοένα πιο σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στη Ντέιρ αλ Μπάλα, διατάσσοντας τους άμαχους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από εκεί.

Χθες βράδυ ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, ανέφερε μέσω X ότι ισραηλινοί στρατιωτικοί εισέβαλαν σε εγκατάσταση όπου διαμένουν μέλη της υπηρεσίας και συγγενείς του και στην κυριότερη αποθήκη του ακριβώς σε αυτή την περιοχή.

. @WHO ’s staff residence in Deir al Balah, #Gaza , was attacked three times today as well as its main warehouse. Israeli military entered the premises, forcing women and children to evacuate on foot toward Al-Mawasi amid active conflict. Male staff and family members were… pic.twitter.com/PGjaYrhkfH

Οι ισραηλινοί στρατιωτικοί ανάγκασαν «τις γυναίκες και τα παιδιά να φύγουν πεζή προς το Αλ Μαουάσι εν μέσω συγκρούσεων», πέρασαν «χειροπέδες στα άρρενα μέλη του προσωπικού και τα άρρενα μέλη των οικογενειών τους, τα έγδυσαν, τα ανέκριναν επιτόπου και τα έλεγχαν υπό την απειλή όπλων», συνέχισε.

Έθεσαν υπό κράτηση δυο μέλη του προσωπικού και δυο μέλη των οικογενειών τους, απελευθερώνοντας το ένα μέλος του προσωπικού και τους δυο συγγενείς κατόπιν, αλλά κρατώντας αιχμάλωτο τον άλλο εργαζόμενο.

«Ο ΠΟΥ απαιτεί την άμεση απελευθέρωση του κρατουμένου μέλους του προσωπικού του και την προστασία του προσωπικού του», πρόσθεσε ο Δρ. Τέντρος μέσω X.

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, από 50.000 ως 80.000 άνθρωποι βρίσκονταν στην περιοχή όπου η πολιτική προστασία και αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως επλήγη χθες από το ισραηλινό πυροβολικό.

Ολόκληρες οικογένειες αναγκάστηκαν να φύγουν ξανά, κουβαλώντας κάποια υπάρχοντά τους στα χέρια ή με κάρα που έσερναν γαϊδούρια, κινούμενες προς νότο, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Χάμντι Αμπού Μουγσίμπ, 50 ετών, είπε πως έφυγε μαζί με την οικογένειά του τα ξημερώματα προς τον βορρά έπειτα από νύχτα σφοδρών βομβαρδισμών.

«Είδαμε άρματα μάχης να προελαύνουν πάνω από ένα χιλιόμετρο από τη Χαν Γιούνις (νότια) προς νοτιοδυτική κατεύθυνση, προς τη Ντέιρ αλ Μπάλα (…). Δεν υπάρχει ασφαλής τοποθεσία στη Λωρίδα της Γάζας», τόνισε.

Σύμφωνα με το OCHA, το 87,8% τη Γάζας είτε υπόκειται σε διαταγές του ισραηλινού στρατού οι άμαχοι να εγκαταλείψουν περιοχές όπου βρίσκονται, ή είναι ενταγμένο σε στρατιωτικοποιημένη ζώνη.

«Υπάρχουν πολλοί τραυματίες, αλλά κανένας δεν μπορεί να φθάσει την περιοχή όπου βρίσκονται για να τους περισυλλέξει», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον ίδιο τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν μόνο το πρωί σε βομβαρδισμούς σε διάφορους τομείς της.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες βράδυ τον θάνατο στρατιώτη του, «πεσόντα σε μάχη» στο νότο τμήμα της Γάζας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών 25 χωρών, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας, της Γαλλίας, του Καναδά και της Αυστραλίας, κάλεσαν χθες ο πόλεμος να σταματήσει «αμέσως».

«Τα δεινά των αμάχων στη Γάζα έχουν φθάσει σε νέα ύψη», έκριναν σε κοινή ανακοίνωσή τους, επικρίνοντας «την άρνηση της ισραηλινής κυβέρνησης να διανείμει επαρκή ανθρωπιστική βοήθεια στον πληθυσμό».

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος από την πλευρά του επισήμανε κι αυτός ότι «η κατάπαυση του πυρός δεν είναι μόνο απαραίτητη, έχει αργήσει πολύ».

Αν και η Αίγυπτος χαιρέτισε την έκκληση των 25, ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γεδεών Σάαρ την απέρριψε και την καταδίκασε, διατεινόμενος μέσω X πως το γεγονός ότι η Χαμάς ενστερνίστηκε την ανακοίνωση δείχνει πως οι υπογράφουσες χώρες έχουν πάρει τον «λάθος δρόμο».

«Αηδιαστικό! 25 χώρες ασκούν πίεση στο Ισραήλ αντί για τους άγριους της Χαμάς!», πλειοδότησε ο Μάικ Χάκαμπι, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ.

The @IsraelMFA led by @gidonsaar Foreign Min says it perfectly–when Hamas thinks you do good work, you are doing evil. How embarrassing for a nation to side w/ a terror group like Hamas & blame a nation whose civilians were massacred for fighting to get hostages released. https://t.co/lP4lZDnRJI