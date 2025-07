«Eternity»: Στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ της ταινίας με την Ελίζαμπεθ Όλσεν (Video)

Στη δημοσιότητα δόθηκε το επίσημο τρέιλερ της ταινίας «Eternity» Ελίζαμπεθ Όλσεν, Κάλουμ Τέρνερ και Μάιλς Τέλερ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Το καστ συμπληρώνουν οι Τζον Έρλι, Όλγκα Μερέντιζ και η βραβευμένη με Όσκαρ Ντα’Βάιν Τζόι Ράντολφ.

Πρόκειται για μια ρομαντική κωμωδία με φόντο τη μεταθανάτια ζωή, σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Φρέιν, ο οποίος συνυπογράφει και το σενάριο μαζί με τον Πατ Κάνανε. Η ταινία θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, ενώ θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με την πλοκή, οι ψυχές όσων φεύγουν από τη ζωή έχουν στη διάθεσή τους μία εβδομάδα για να αποφασίσουν πού θα περάσουν την αιωνιότητα.

Η Τζόαν (Όλσεν), αφού πεθαίνει, πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στον Λάρι (Τέλερ), με τον οποίο πέρασε τη ζωή της, και στον πρώτο της έρωτα, τον Λουκ (Τέρνερ), που πέθανε πριν από πολλά χρόνια.

Η Όλσεν, που πρόσφατα εμφανίστηκε στις ταινίες The Assessment και His Three Daughters, μίλησε νωρίτερα φέτος στην εκπομπή Extra για το Eternity, αποκαλύπτοντας: «Είναι πραγματικά διασκεδαστικό. Είναι ένας φόρος τιμής στις ταινίες του Μπίλι Γουάιλντερ. Νομίζω πως είναι μια ιδιαίτερη ρομαντική κομεντί και είμαστε όλοι πολύ περήφανοι. Ανυπομονώ να κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά».

