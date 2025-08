Μόνικα Μπελούτσι: Πρωταγωνιστεί στην ταινία «Ketticè» παραγωγής του Λούκα Γκουαντανίνο

Στο δράμα «Ketticè» σε παραγωγή του Λούκα Γκουαντανίνο και σκηνοθεσία του ανερχόμενου Ιταλού σκηνοθέτη Τζιοβάνι Τορτορίτσι θα πρωταγωνιστήσει η Μόνικα Μπελούτσι.

Η ταινία της οποίας τα γυρίσματα έχουν, ήδη, ξεκινήσει, μεταφέρει το κοινό πίσω στο Παλέρμο του 2012, την εποχή του Μπερλουσκόνι και σε αυτό που ο σκηνοθέτης περιγράφει στο Variety ως την «πολιτισμική στασιμότητα» που σημάδεψε την παιδική του ηλικία.

Σύμφωνα με τη σύνοψη, η ταινία ακολουθεί την περίπλοκη δυναμική μεταξύ της δεκαεξάχρονης Κέτι (από την οποία πήρε το όνομά της η ταινία) και του Τζούλιο, καθώς σφυρηλατούν «μια αποκλειστική φιλία, ένα κοινό καταφύγιο στην αναζήτησή τους για ελευθερία, μακριά από το κριτικό βλέμμα του κόσμου των ενηλίκων».

