Κλήρωση Europa League: Με Σαμσουνσπόρ ο Παναθηναϊκός, κόντρα σε Ριέκα ή Σέλμπουρν ο ΠΑΟΚ

Με τρεις ομάδες συνεχίζεται η ελληνική παρουσία στα προκριματικά των ευρωπαϊκών Κυπέλλων για τη νέα σεζόν.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μετέχουν στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League και θα προσπαθήσουν να πάρουν την πρόκριση για την επόμενη φάση απέναντι σε Σαχτάρ και Βόλφσμπεργκερ, αντίστοιχα, ενώ η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Άρη Λεμεσού στον ίδιο προκριματικό του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ συμμετέχουν σε δύο κληρώσεις, αρχικά σ’ αυτήν για τα play offs του Europa League, σε περίπτωση πρόκρισης, αλλά και σ’ αυτήν των play offs του Conference League σε περίπτωση αποκλεισμού.

Η κλήρωση για τα play offs του Europa League

Όπως προέκυψε από την κλήρωση της UEFA, αν ο Παναθηναϊκός αποκλείσει τη Σαχτάρ θα βρεθεί κόντρα στην τουρκική Σαμσουνσπόρ με το πρώτο ματς να διεξάγεται στο ΟΑΚΑ.

Ο ΠΑΟΚ εφόσον προκριθεί από τις μάχες με την Βολφσμπέργκερ, θα δώσει το πρώτο ματς εκτός έδρας με τον νικητή του ζευγαριού Ριέκα-Σέλμπουρν.

Οι ημερομηνίες των αγώνων είναι 21 και 28 Αυγούστου.

Europa League – Αυτά είναι τα ζευγάρια στα playoffs

Πρώτο Γκρουπ

Χάμρουν – Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Ντιναμό Κιέβου – Πάφος

Σκεντίγια – Καραμπάγκ vs Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος

Καϊράτ – Σλόβαν Μπρατισλάβας vs Γιουνγκ Μπόις

Μάλμε – Κοπεγχάγη vs Σίγκμα Όλομουτς

Δεύτερο Γκρουπ

Παναθηναϊκός/Σαχτάρ Ντόνετσκ με Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)

Αμπερντίν (Σκωτία) – FCSB (Ρουμανία)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)/Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) – Γκενκ (Βέλγιο)

Φρέντρικσταντ (Νορβηγία)/Μιντιλαντ (Δανία) – RFS (Λετονία)/Κουόπιο (Φινλανδία)

Τρίτο Γκρουπ

Ρεντ Ιμπς – Νόα vs Κλουζ – Μπράγκα

Ζρίνσκι – Μπρέινταμπλικ vs Σερβέρ – Ουτρέχτη

Χάκεν – Μπραν vs ΑΕΚ Λάρνακας – Λέγκια Βαρσοβίας

Ριέκα – Σέλμπουρν vs ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ

H κλήρωση για το Conference League είναι προγραμματισμένη για τις 15.00.

