Καμία ενημέρωση δεν παρείχε ο πλοίαρχος για το ατύχημα του φέρι μποτ στα Νέα Στύρα σύμφωνα με όσα αναφέρει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην νεότερη ανακοίνωσή του για την προσάραξη του πλοίου.

Η ξέρα, η βραχονησίδα «Γλάρος» στην οποία προσέκρουσε το πλοίο «Παναγία Παραβουνιώτισσα» με 114 επιβαίνοντες, είναι πολύ γνωστή και χαρτογραφημένη, ενώ διαθέτει και φάρο. Την ίδια στιγμή οι καιρικές συνθήκες ήταν άριστες την ώρα του περιστατικού.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επισημαίνει ότι διερευνά όλες τις συνθήκες του ατυχήματος, καθώς «ο πλοίαρχος δεν ενημέρωσε ως όφειλε τις αρμόδιες Αρχές για την προσάραξη του πλοίου». Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Νέα Στύρα για Αγία Μαρίνα.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διερευνά όλες τις συνθήκες του ατυχήματος, καθώς ο Πλοίαρχος δεν ενημέρωσε, ως όφειλε, τις αρμόδιες Αρχές για την προσάραξη του Ε/Γ-Δ/Ρ “Παναγία Παραβουνιώτισσα”.

Το πλοίο απέπλευσε από το λιμάνι των Νέων Στύρων στις 18:30, η προσάραξη σημειώθηκε στις 18:50 και το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενημερώθηκε από πολίτη στις 18:51.

Το Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., μετά από επανειλημμένες προσπάθειες, κατάφερε να επικοινωνήσει με τον Πλοίαρχο, τηλεφωνικά, στις 19:01.

Ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης στις 18:58 και ξεκίνησε η μετεπιβίβαση των επιβατών στις 19:10 σε ιδιωτικά σκάφη – υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ – καθώς και στο τέντερ του ΠΑΘ 090. Ενεργοποιήθηκαν συνολικά 5 ιδιωτικά σκάφη και ένα Ε/Γ-Δ/Ρ πλοίο. Το ΠΛΣ 1081 (Λ/Χ Καρύστου) έφτασε στο σημείο στις 19:50, το τέντερ του ΠΑΘ 090 στις 19:55, ενώ στις 20:00 έφτασε το ΠΑΘ 090.

Όλοι οι επιβάτες έχουν μετεπιβιβαστεί σε ιδιωτικά σκάφη και στο ΠΑΘ 090 και έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια στα Νέα Στύρα.

Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το Λιμεναρχείο Καρύστου που διενεργεί την προανάκριση, έχει ενημερωθεί η αρμόδια Εισαγγελία.

Τυχόν εξέλιξη θα αναφερθεί με νεότερο Δελτίο Τύπου.

ΠPOΣAPAΞH E/Γ-Δ/P ΠANAΓIA ΠAPABOYNIΩTIΣΣA ΣTH BPAXONHΣIΔA ΓΛAPOΣ ΣTH ΘAΛAΣΣIA ΠEPIOXH NEA ΣTYPA, ME 105 EΠIBATEΣ KAI 9 MEΛH ΠΛHPΩMATOΣ. ΣTO ΣHMEIO METABAINOYN 1 ΠAΘ, 2 ΠΛΣ, IΔIΩTIKA ΣKAΦH KAI 1 E/Γ-Δ/P ΠΛOIO. EXEI ΞEKINHΣEI ΔIAΔIKAΣIA METEΠIBIBAΣHΣ TΩN EΠIBATΩN ΣE IΔIΩTIKA ΣKAΦH KAI METAΦEPONTAI ME AΣΦAΛEIA ΣTO ΛIMANI TΩN NEΩN ΣTYPΩN. TO ΠΛOIO EKTEΛOYΣE TO ΔPOMOΛOΓIO AΓIA MAPINA-NEA ΣTYPA. KAIPOΣ BA 4-5 BF.

Οι δηλώσεις των επιβατών στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ για την ταλαιπωρία:

