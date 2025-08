Ουκρανία: Δύο νεκροί και δέκα τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στη Ζαπορίζια – Επίθεση με drones και στην Οδησσό (video)

Δύο νεκροί και δέκα τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη επίθεση που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στη Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Ιβάν Φεντόροφ, ανάμεσα στους τραυματίες είναι και τέσσερα παιδιά.

«Ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν στη διάρκεια 24 ωρών και μέχρι σήμερα το πρωί 567 επιθέσεις σε 16 οικισμούς στην περιφέρεια της Ζαπορίζια», δήλωσε ο Φεντόροφ.

Τουλάχιστον εννέα κτίρια υπέστησαν ζημιές από πλήγματα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην πόλη της Ζαπορίζια, ανέφερε ο Φεντόροφ μέσω του Telegram. Η πόλη της Ζαπορίζια είναι το διοικητικό κέντρο της ευρύτερης περιφέρειας.

This is terrible! The Russians struck a resort base in the suburbs of Zaporizhzhia.



Currently, two people have been reported dead and twelve injured, including four children. pic.twitter.com/UOxc3H5DWq