Ο Όμιλος ΔΕΗ συμβάλλει στην κυβερνοασφάλεια των ευφυών ενεργειακών υποδομών

Ο Όμιλος ΔΕΗ επενδύει σταθερά τα τελευταία χρόνια στην πράσινη ενέργεια, στις έξυπνες υποδομές και στην τεχνολογία, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση μίας νέας ενεργειακής εποχής, όπου η ενέργεια και τα δεδομένα συγκλίνουν.

Ο μετασχηματισμός του ομίλου ΔΕΗ σε Powertech εταιρεία αποτελεί φυσική εξέλιξη αυτής της πορείας, συνδυάζοντας την τεχνολογική καινοτομία με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτής της μετάβασης ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο XTRUST-6G (Extended Zero-Trust and Intelligent Security for Resilient and Quantum-Safe 6G Networks and Services – GA no. 101192749) με ενεργή συνεισφορά στην πιλοτική εφαρμογή των τεχνολογικών λύσεων του έργου σε υφιστάμενες υποδομές του στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Στο πλαίσιο του έργου, δοκιμάζονται σύγχρονες τεχνολογίες για την ασφαλή και ελεγχόμενη επικοινωνία μεταξύ ηλεκτρικών οχημάτων, φορτιστών και των συστημάτων διαχείρισης του ομίλου ΔΕΗ, ενισχύοντας τη λειτουργική ανθεκτικότητα και την προστασία έναντι κυβερνοαπειλών.

Η συμμετοχή του ομίλου ΔΕΗ διασφαλίζει ότι οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται στο έργο αφενός ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας του μέλλοντος και αφετέρου είναι ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες και προσαρμοσμένες στις λειτουργικές ανάγκες του ενεργειακού τομέα. Μέσα από την συγκεκριμένη πιλοτική εφαρμογή, υποστηρίζεται η στρατηγική μετάβασης του Ομίλου προς ευφυείς και ασφαλείς ενεργειακές υποδομές και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα προάγεται η ευρωπαϊκή πρωτοπορία στην κυβερνοασφάλεια των δικτύων επικοινωνίας νέας γενιάς.

XTRUST-6G: Ασφαλή και ανθεκτικά δίκτυα επικοινωνίας επόμενης γενιάς

Το έργο XTRUST-6G συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει διάρκεια τριών ετών (2025–2027). Συντονιστής του έργου είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ενώ η κοινοπραξία περιλαμβάνει 19 εταίρους από 12 χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ρυθμιστικοί φορείς και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη προηγμένων λύσεων κυβερνοασφάλειας για τα μελλοντικά δίκτυα 6G, με έμφαση στην αρχιτεκτονική Zero Trust, την τεχνητή νοημοσύνη, την ανάλυση κινδύνων σε πραγματικό χρόνο και τις κβαντικά ασφαλείς τεχνολογίες, όπως η Quantum Key Distribution (QKD) και η Post-Quantum Cryptography (PQC).

Οι τεχνολογίες αυτές δοκιμάζονται σε πέντε πιλοτικές εφαρμογές μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη, οι οποίες καλύπτουν κρίσιμους τομείς όπως η ηλεκτροκίνηση, τα αυτόνομα οχήματα, τα συστήματα επικοινωνίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs), η virtualized υποδομή του δικτύου 6G, αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες κυβερνοασφάλειας όπως η κβαντική κρυπτογράφηση σε δίκτυα επικοινωνίας, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια σε συνθήκες πραγματικής λειτουργίας.

Η στρατηγική του ομίλου ΔΕΗ για ένα ασφαλές, ψηφιακό και βιώσιμο ενεργειακό μέλλον

Η συμμετοχή του ομίλου ΔΕΗ στο έργο XTRUST-6G εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Ομίλου για αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας και των κβαντικά ασφαλών τεχνολογιών, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ενεργειακών υποδομών, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την εμπιστοσύνη στις ψηφιακές υπηρεσίες.

Η ενεργή συμμετοχή του ομίλου ΔΕΗ σε εμβληματικά ευρωπαϊκά έργα, σε διαφορετικά πεδία εφαρμογής, όπως το RAIDO, το DCFlex και τώρα το XTRUST-6G, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του στην καινοτομία, στην ψηφιακή κυριαρχία και στην ουσιαστική συμβολή σε ένα πράσινο, ασφαλές και αποδοτικό ενεργειακό μέλλον για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

