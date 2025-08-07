Παπάγου: Ανατροπή οχήματος και διακοπή κυκλοφορίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ανατροπή οχήματος σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή του Παπάγου.
Λόγω του τροχαίου διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού Κύπρου, από τη συμβολή της με την οδό Αντισυνταγματάρχη Τσιγάντε, στο ρεύμα προς Λεωφόρο Μεσογείων.
