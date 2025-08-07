Παπάγου: Ανατροπή οχήματος και διακοπή κυκλοφορίας

Ανατροπή οχήματος σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή του Παπάγου.

Λόγω του τροχαίου διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού Κύπρου, από τη συμβολή της με την οδό Αντισυνταγματάρχη Τσιγάντε, στο ρεύμα προς Λεωφόρο Μεσογείων.

