Κλειστός ο Εθνικός Κήπος λόγω των ισχυρών ανέμων

Κλειστός λόγω των ισχυρών ανέμων θα παραμείνει σήμερα, Πέμπτη (7/8), ο Εθνικός Κήπος.
Όπως αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων, η απόφαση πάρθηκε για λόγους ασφαλείας των επισκεπτών.
Παράλληλα, η ανακοίνωση αναφέρει ότι η άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας εντός του Εθνικού Κήπου θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα (7/8) το πρωί, αναστάτωση επικράτησε στην οδό Ερμού μετά από πτώση μεγάλου δέντρου λόγω των ισχυρών ανέμων.
Ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, παρότι το δέντρο «προσγειώθηκε» δίπλα σε έναν «κουλουρά».
