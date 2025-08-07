Κλειστός ο Εθνικός Κήπος λόγω των ισχυρών ανέμων

Κλειστός λόγω των ισχυρών ανέμων θα παραμείνει σήμερα, Πέμπτη (7/8), ο Εθνικός Κήπος.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων, η απόφαση πάρθηκε για λόγους ασφαλείας των επισκεπτών.

Παράλληλα, η ανακοίνωση αναφέρει ότι η άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας εντός του Εθνικού Κήπου θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα (7/8) το πρωί, αναστάτωση επικράτησε στην οδό Ερμού μετά από πτώση μεγάλου δέντρου λόγω των ισχυρών ανέμων.

Ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, παρότι το δέντρο «προσγειώθηκε» δίπλα σε έναν «κουλουρά».

