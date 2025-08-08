Η υποκρισία δεν κρύβεται πίσω από καθωσπρεπισμούς

Όταν ένας υφυπουργός Δικαιοσύνης αισθάνεται την ανάγκη να υπενθυμίσει δημόσια ότι η κυβέρνηση «σέβεται» την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το πρόβλημα είναι ήδη βαθύ. Ο κ. Μπούγας μπορεί να θέλει να κρατήσει τα προσχήματα. Αλλά η κυβέρνησή του έχει ξεπεράσει προ πολλού το σημείο της θεσμικής ντροπής.

Διότι, πώς συνάδει αυτός ο σεβασμός με τον πρωτοφανή πόλεμο λάσπης που έχει εξαπολυθεί από στελέχη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ενάντια στην Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι; Πώς συνάδει με τους χυδαίους υπαινιγμούς, τις πολιτικές απειλές και τη διαρκή προσπάθεια υπονόμευσης ενός ανεξάρτητου ευρωπαϊκού θεσμού, ο οποίος απλώς… έκανε τη δουλειά του;

Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να παίζει σε δύο ταμπλό. Δεν γίνεται το πρωί να διαβεβαιώνει με ύφος ιεραπόστολου ότι «σέβεται τους θεσμούς» και το βράδυ να στήνει τηλεοπτικά λιντσαρίσματα σε όποιον τολμά να τους ενεργοποιήσει απέναντι στο βαθιά κομματικοποιημένο σύστημα εξουσίας της.

Η υπόθεση Σεμερτζίδου είναι η απόδειξη. Ο υφυπουργός μίλησε για «υποχρεωτική αναστολή της κομματικής ιδιότητας». Πολύ ωραία. Να ρωτήσουμε λοιπόν: γιατί κανείς στην Πειραιώς δεν τον άκουσε; Γιατί κανένα κυβερνητικό στέλεχος δεν υιοθέτησε αυτή τη γραμμή; Γιατί ο ίδιος ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος φρόντισε πρώτος να βάλει στο στόχαστρο την Εισαγγελία;

Η υποκρισία δεν είναι στρατηγική. Είναι απόγνωση. Η Νέα Δημοκρατία, περικυκλωμένη από σκάνδαλα, ελεγχόμενη από την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη και χωρίς καμία θεσμική αξιοπιστία πλέον, σπαρταρά σε ένα τέλμα δικής της κατασκευής.

Το ερώτημα δεν είναι αν σέβονται τους θεσμούς. Είναι αν θυμούνται τι σημαίνει ο όρος. Διότι η πίστη στη δικαιοσύνη δοκιμάζεται όταν οι έρευνες φτάνουν στους «δικούς σου». Και εκεί, η Νέα Δημοκρατία, απέτυχε παταγωδώς.

*Ο Γιώργος Καρβουνιάρης είναι δημοσιογράφος, υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας τον Μάιο και τον Ιούνιο 2023, τ. μέλος Ν.Ε. Επιτροπής Αχαΐας ΠΑΣΟΚ

