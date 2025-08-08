search
08.08.2025 19:40

Με τον Μαχμούτ Αμπάς μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

08.08.2025 19:40
mitsotakis 6654- new

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούτ Αμπάς, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα και τόνισε ότι οποιαδήποτε επέκταση των εχθροπραξιών είναι μη αποδεκτή.

Επιπλέον, μετέφερε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη απρόσκοπτης ροής ανθρωπιστικής βοήθειας, άμεσης κατάπαυσης του πυρός και άνευ όρων απελευθέρωσης όλων των ομήρων.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε, ταυτόχρονα, την ανάγκη επανέναρξης της πολιτικής διαδικασίας που θα αποσκοπεί στη λύση των δύο κρατών, τα οποία θα συνυπάρχουν ειρηνικά και με ασφάλεια.

Τέλος, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην Παλαιστινιακή Αρχή, ως τη μόνη νομιμοποιημένη εκπρόσωπο του παλαιστινιακού λαού, καθώς και την ετοιμότητα της Ελλάδας να αναλάβει περαιτέρω ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες.

