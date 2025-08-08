search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 15:28
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.08.2025 14:14

Τα καταπατημένα «τείχη» της Ιεριχούς και η αμηχανία του ελληνικού ΥΠΕΞ

08.08.2025 14:14
ypex_0211_1460-820_new

Σαστισμένο και ανέτοιμο το υπουργείο Εξωτερικών μετά την επέκταση των καταπατήσεων από Ισραηλινούς εποίκους στην Ιεριχώ.

Κι αυτό διότι πρόκειται για εκτάσεις που ανήκουν στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία, στη Μονή Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτη, στη Δυτική Όχθη.

Αν και οι εποικισμοί της Δυτικής Όχθης δεν είναι νέο φαινόμενο, τα τελευταία δύο χρόνια πολλαπλασιάζονται σταθερά «αναγκάζοντας» το υπουργείο Εξωτερικών να… «ασχοληθεί» με το θέμα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής» έγινε σύσκεψη για το ζήτημα, κάτι όμως που διαψεύδεται από άλλες διπλωματικές πηγές, κατά τις οποίες αυτό δεν… κρίθηκε απαραίτητο.

Σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές που επικαλούνται τα «Παραπολιτικά», η σύσκεψη δε χρειαζόταν διότι… γίνονται συντονισμένες ενέργειες με την ελληνική πρεσβεία στο Ισραήλ, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Και αφού το Ισραήλ διαβεβαιώνει ότι… προσεχώς θα αποχωρήσουν οι έποικοι, ούτε γάτα, ούτε ζημιά για το ελληνικό ΥΠΕΞ, που φαίνεται ότι έχει πειστεί πλήρως για τις… καλές προθέσεις των Ισραηλινών, οι οποίες άλλωστε έχουν αποδειχθεί και σε πλείστες άλλες περιπτώσεις…

Το γεγονός ότι ο εποικισμός των εν λόγω εκτάσεων έρχεται χρονικά μετά τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε ελληνικά νησιά κατά της γενοκτονίας στη Γάζα θα κρίνεται μάλλον… συμπτωματικό από το ελληνικό ΥΠΕΞ, που συνεχίζει μια… δημιουργική ασάφεια αντί για μια σαφή τοποθέητηση.

Μένει να φανεί πόσο θα «κρατήσουν» τα τείχη της Ιεριχούς…

Διαβάστε επίσης:

Συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για την ξαφνική απώλεια της Λένας Σαμαρά

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ισραήλ

ΠΑΣΟΚ για κυβέρνηση: Δηλώνουν τον σεβασμό τους στις ανεξάρτητες αρχές και τη Δικαιοσύνη, μόνο όταν αυτές δεν τους ελέγχουν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
korinthia_fotia_feneos
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η φωτιά στο Ριόλο Αχαΐας – Επιχειρούν και αεροσκάφη

fotia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο σε Αττική και άλλες τρεις περιφέρειες

gaza 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία ανέστειλε τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ για χρήση στη Γάζα – Προβληματισμός φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο Νετανιάχου

fotia_pyrosvestiki_1707_1460-820_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φλόγες Κερατέα και Μέγαρα – Ήχησε το 112

apagoreftiko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου – Οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

Untitled design
ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγωδία του Αντώνη Σαμαρά: Ποια ήταν η κόρη του Λένα και πώς «έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών

spanoulis 6654- new
LIFESTYLE

Γενέθλια για τον Βασίλη Σπανούλη – Πώς του ευχήθηκε η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 15:27
korinthia_fotia_feneos
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η φωτιά στο Ριόλο Αχαΐας – Επιχειρούν και αεροσκάφη

fotia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο σε Αττική και άλλες τρεις περιφέρειες

gaza 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία ανέστειλε τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ για χρήση στη Γάζα – Προβληματισμός φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο Νετανιάχου

1 / 3