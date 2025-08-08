Τα καταπατημένα «τείχη» της Ιεριχούς και η αμηχανία του ελληνικού ΥΠΕΞ

Σαστισμένο και ανέτοιμο το υπουργείο Εξωτερικών μετά την επέκταση των καταπατήσεων από Ισραηλινούς εποίκους στην Ιεριχώ.

Κι αυτό διότι πρόκειται για εκτάσεις που ανήκουν στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία, στη Μονή Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτη, στη Δυτική Όχθη.

Αν και οι εποικισμοί της Δυτικής Όχθης δεν είναι νέο φαινόμενο, τα τελευταία δύο χρόνια πολλαπλασιάζονται σταθερά «αναγκάζοντας» το υπουργείο Εξωτερικών να… «ασχοληθεί» με το θέμα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής» έγινε σύσκεψη για το ζήτημα, κάτι όμως που διαψεύδεται από άλλες διπλωματικές πηγές, κατά τις οποίες αυτό δεν… κρίθηκε απαραίτητο.

Σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές που επικαλούνται τα «Παραπολιτικά», η σύσκεψη δε χρειαζόταν διότι… γίνονται συντονισμένες ενέργειες με την ελληνική πρεσβεία στο Ισραήλ, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Και αφού το Ισραήλ διαβεβαιώνει ότι… προσεχώς θα αποχωρήσουν οι έποικοι, ούτε γάτα, ούτε ζημιά για το ελληνικό ΥΠΕΞ, που φαίνεται ότι έχει πειστεί πλήρως για τις… καλές προθέσεις των Ισραηλινών, οι οποίες άλλωστε έχουν αποδειχθεί και σε πλείστες άλλες περιπτώσεις…

Το γεγονός ότι ο εποικισμός των εν λόγω εκτάσεων έρχεται χρονικά μετά τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε ελληνικά νησιά κατά της γενοκτονίας στη Γάζα θα κρίνεται μάλλον… συμπτωματικό από το ελληνικό ΥΠΕΞ, που συνεχίζει μια… δημιουργική ασάφεια αντί για μια σαφή τοποθέητηση.

Μένει να φανεί πόσο θα «κρατήσουν» τα τείχη της Ιεριχούς…

