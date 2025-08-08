search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

08.08.2025 17:31

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Ρούμπιο: Στο επίκεντρο Λιβύη, Μέση Ανατολή και Ουκρανία

08.08.2025 17:31
mitsotakis

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, γεγονός που ενισχύεται από την ανάπτυξη αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, καθώς και η αμοιβαία βούληση περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων τόσο διμερώς όσο και πολυμερώς, μέσω σχημάτων όπως το “3+1” με την συμμετοχή της Κύπρου και του Ισραήλ.

Ακόμη, ανταλλάγησαν απόψεις για την κατάσταση στη Λιβύη. Συζητήθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγήσει τη χώρα σε ελεύθερες εκλογές και θα την απαλλάξει από ξένη παρουσία και επιρροές, η υποχρέωση καθολικού σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου σε σχέση με την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και η ανάγκη ελέγχου των παράνομων μεταναστευτικών ροών.

Συζητήθηκαν τέλος, οι διεθνείς εξελίξεις, ιδίως στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.

ana de armas
LIFESTYLE

Εντυπωσιακή η Άνα ντε Άρμας στο Τόκιο για την προώθηση του «Ballerina»

aade_louketo2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Επιχείρηση Θέρος»: Σαρωτικοί έλεγχοι και λουκέτα από την ΑΑΔΕ σε όλο το Αιγαίο

keratea soros
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Νεκρός ένας ηλικιωμένος στο Τογάνι – Εντοπίστηκε η σορός του

putin-trump-1212
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: ΗΠΑ και Ρωσία σχεδιάζουν συμφωνία εκεχειρίας που θα εδραιώσει τα κέρδη του Πούτιν στην Ουκρανία

potamoula agrinio fotia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η φωτιά στην Ποταμούλα Αγρινίου

papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

Untitled design
ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγωδία του Αντώνη Σαμαρά: Ποια ήταν η κόρη του Λένα και πώς «έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών

spanoulis 6654- new
LIFESTYLE

Γενέθλια για τον Βασίλη Σπανούλη – Πώς του ευχήθηκε η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

