Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Θωμά Ηρακλείου: Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα,σε περιοχή του Αγίου Θωμά στο Δήμο Γόρτυνας Ηρακλείου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει οριοθετηθεί, ωστόσο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις με στόχο την πλήρη κατάσβεση της.

Η πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το βράδυ της Πέμπτης 7-8-2025 με το έργο της κατάσβεσης να δυσχεραίνει το δύσβατο της περιοχής.

Στο σημείο, λίγο μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, έφτασαν και άρχισαν να επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα. ενώ συνδράμουν και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση και δεν απείλησε κάποιον οικισμό.

