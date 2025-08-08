Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Θωμά Ηρακλείου: Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα,σε περιοχή του Αγίου Θωμά στο Δήμο Γόρτυνας Ηρακλείου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει οριοθετηθεί, ωστόσο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις με στόχο την πλήρη κατάσβεση της.
Η πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το βράδυ της Πέμπτης 7-8-2025 με το έργο της κατάσβεσης να δυσχεραίνει το δύσβατο της περιοχής.
Στο σημείο, λίγο μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, έφτασαν και άρχισαν να επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα. ενώ συνδράμουν και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση και δεν απείλησε κάποιον οικισμό.
