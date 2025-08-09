search
09.08.2025 15:26

Κυριάκος Μητσοτάκης: Aεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έριξαν 8,5 τόνους τροφίμων στη Γάζα

09.08.2025 15:26
mitsotakis

«Σήμερα το πρωί, δύο αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής σε περιοχές της Γάζας», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής και σκοπό είχε να στηρίξει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων στην πολύπαθη περιοχή. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων και την ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Είναι χρέος όλων μας να σταματήσει αμέσως ο ανθρώπινος πόνος».

Την περασμένη Παρασκευή (8/8), ο έλληνας πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, για τις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα και τόνισε ότι οποιαδήποτε επέκταση των εχθροπραξιών δεν είναι αποδεκτή. Επιπλέον, μετέφερε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη απρόσκοπτης ροής ανθρωπιστικής βοήθειας, άμεσης κατάπαυσης του πυρός και άνευ όρων απελευθέρωσης όλων των ομήρων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη επανέναρξης της πολιτικής διαδικασίας που θα αποσκοπεί στη λύση των δύο κρατών, τα οποία θα συνυπάρχουν ειρηνικά και με ασφάλεια.

Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην Παλαιστινιακή Αρχή ως τη μόνη νομιμοποιημένη εκπρόσωπο του παλαιστινιακού λαού, καθώς και την ετοιμότητα της Ελλάδας να αναλάβει περαιτέρω ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες.

