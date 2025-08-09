Συνάντηση Πούτιν-Τραμπ: Γιατί το τετ-α-τετ στην Αλάσκα θεωρείται «πρώτη νίκη» για τον Ρώσο πρόεδρο – Ανάλυση του Sky News

Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για την πραγματοποίησης της πρώτης τετ-α-τετ συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία με το Sky News να χαρακτηρίζει «απροσδόκητη» την επιλογή της Αλάσκας για το ραντεβού της 15ης Αυγούστου και να εξηγεί γιατί θεωρείται «πρώτη νίκη» για τον Ρώσο πρόεδρο.

Όπως αναφέρει το βρετανικό μέσο, «αν και η Αλάσκα γεωγραφικά βρίσκεται κοντά στη Ρωσία – λιγότερο από 3 μίλια μακριά στο στενότερο σημείο – απέχει πολύ από ουδέτερο έδαφος» υπενθυμίζοντας ότι οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για συνάντηση κάπου στη μέση. Ίσως στη Σαουδική Αραβία ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όμως όχι, ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα ταξιδέψει στην “αυλή” του Ντόναλντ Τραμπ για την πρώτη του επίσκεψη στις ΗΠΑ από τον Σεπτέμβριο του 2015, όταν μίλησε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενώ στον Λευκό Οίκο ήταν ένοικος ο Μπαράκ Ομπάμα».

Αφού ο ανταποκριτής του Sky News στη Μόσχα θυμίζει ότι «οι ΗΠΑ δεν είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος σύλληψης για τον Βλαντιμίρ Πούτιν» στη συνέχεια σημειώνει ότι «για να επιτραπεί η επίσκεψή του, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα πρέπει πιθανώς να άρει τις κυρώσεις κατά του Ρώσου προέδρου, όπως έκανε όταν ο απεσταλμένος του για επενδύσεις, Κιρίλ Ντμιτριέφ, ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον τον Απρίλιο».

«Και νομίζω ότι αυτό υποδηλώνει έναν από τους λόγους για τους οποίους ο Πούτιν θα συμφωνούσε σε μια σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα. Αντί να επιβάλουν κυρώσεις στη Ρωσία, όπως είχε απειλήσει ο Τραμπ τις τελευταίες ημέρες, οι ΗΠΑ θα άρουν μία. Ακόμη και αν είναι προσωρινή, θα είναι εξαιρετικά συμβολική και θα αποτελεί τεράστια νίκη για τη Μόσχα» γράφει ο Ivor Bennett.

Κατά την «ανάγνωση» που κάνει ο Βρετανός δημοσιογράφος «ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να πιστεύει ότι έχει το πάνω χέρι – ο ειρηνοποιός πρόεδρος που διατάζει έναν επιθετικό εισβολέα να ταξιδέψει στην πατρίδα του – αλλά η εικόνα είναι περισσότερο από ευνοϊκή για τον Πούτιν καθώς η συνάντηση της Αλάσκας θα σηματοδοτούσε το οριστικό τέλος της διεθνούς απομόνωσής του μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία».

Στη σκιά, δε, πληροφοριών όπως αυτών που δημοσίευσε η Wall Street Journal για το περιεχόμενο μιας πιθανής συμφωνίας ΗΠΑ-Ρωσίας για το Ουκρανικό, ο ανταποκριτής του Sky News σημειώνει πως «όπως και να έχει, ο Πούτιν θα πάρει αυτό που θέλει: την ευκαιρία να διαμελίσει τον γείτονά του χωρίς να συμμετέχει το Κίεβο στις διαπραγματεύσεις. Και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο ο Πούτιν θα συμφωνούσε σε μια σύνοδο κορυφής, ανεξάρτητα από τον τόπο διεξαγωγής της. Διότι αντιπροσωπεύει μια πραγματική πιθανότητα να επιτύχει τους στόχους του».

«Τους τελευταίους μήνες, παρά την αυξανόμενη πίεση των ΗΠΑ, η Μόσχα δεν έχει δείξει καμία πρόθεση να σταματήσει τον πόλεμο μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά της. Ίσως ο Βλαντιμίρ Πούτιν πιστεύει ότι μια σύνοδος κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία για να τα εξασφαλίσει» καταλήγει η ανάλυση του Sky News.

