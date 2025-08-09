search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

09.08.2025 22:08

ΣΥΡΙΖΑ για φωτιές στην Αλβανία: «Η κυβέρνηση αδρανεί απέναντι στις απεγνωσμένες εκκλήσεις βοήθειας των ομογενών»

09.08.2025 22:08
syriza

Στην αδράνεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη απέναντι στις δραματικές εκκλήσεις βοήθειας από την Ελληνική Εθνική Μειονότητα στα φλεγόμενα χωριά της Αλβανίας, αναφέρεται η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Η πυρκαγιά, που μαίνεται εδώ και τέσσερις ημέρες και απειλεί τις ανθρώπινες ζωές και τις κατοικημένες περιοχές, δεν έχει βρει την απαιτούμενη αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση. Παρά την έντονη προσπάθεια των τοπικών αρχών και κατοίκων, η ελληνική συνδρομή παραμένει ανύπαρκτη, ενώ άλλες χώρες, όπως η Σουηδία, έχουν ήδη προσφέρει βοήθεια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Πρωθυπουργό να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των πληγέντων και την ενεργοποίηση του ελληνικού μηχανισμού βοήθειας, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική στήριξη στους πολίτες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία:

Απορίας άξια παραμένει η αδράνεια της κυβέρνησης απέναντι στις απεγνωσμένες εκκλήσεις για βοήθεια από τους ομογενείς της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στα φλεγόμενα χωριά της Αλβανίας.

Η πυρκαγιά μαίνεται εδώ και τέσσερις ημέρες, περικυκλώνοντας απειλητικά τα χωριά της ομογένειάς μας και απειλώντας ανθρώπινες ζωές και κατοικημένες περιοχές. Στα χωριά του Δήμου Φοινίκης: Δίβρη, Λύβενας, Άγιος Ανδρέας, Τσερκοβίτσα, Ναβαρίτσα, Δρόβιανη και Λεσινίτσα η φωτιά εξαπλώνεται συνεχώς, ενώ κάτοικοι και τοπικές αρχές δίνουν μάχη υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Κι όμως, η ελληνική συνδρομή απουσιάζει — τόσο μέσα από άμεσες διμερείς συνεννοήσεις, όσο και μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ενδεικτικά, ακόμη και η μακρινή Σουηδία έσπευσε να ενισχύσει την Αλβανία με δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Καλούμε τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη να επιδείξει την απαιτούμενη προσοχή και να αναλάβει άμεσα τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, ώστε να φτάσει ουσιαστική ελληνική βοήθεια στους πολίτες της περιοχής συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας. Να συντονιστεί με την αλβανική κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσιμης κατάστασης — και όχι μόνο όταν πρόκειται για προεκλογικές φιέστες. Ο Φρέντι Μπελέρης έχει κάτι να εισφέρει;

