Tραμπ: «Θα συναντηθώ πολύ σύντομα με τον πρόεδρο Πούτιν»

Επιβεβαίωσε την επικείμενη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα συναντηθώ πολύ σύντομα με τον πρόεδρο Πούτιν», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος και συμπλήρωσε πως «θέλει και αυτός πάρα πολύ να συναντηθεί μαζί μου».

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγησε ότι η συνάντηση θα μπορούσε να γίνει ακόμη πιο σύντομα, αλλά υπάρχουν κάποια ζητήματα ασφαλείας που πρέπει να διευθετηθούν. Ωστόσο, δεν έδωσε ούτε κάποιο χρονοδιάγραμμα για τη διεξαγωγή της συνάντησης, αλλά ούτε και για τον τόπο, κάτι που θα αποκαλύψει, όπως είπε, αργότερα σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετέφερε την πληροφορία ότι η συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προγραμματιστεί για το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Μένει να συμφωνήσουν την… τοποθεσία

Η τοποθεσία βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση, αλλά οι πιθανές επιλογές είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ουγγαρία, την Ελβετία και τη Ρώμη.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο NBC ότι από την πλευρά της Ρωσίας έχει υποβληθεί μια λίστα απαιτήσεων για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός και ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να εξασφαλίσουν την υποστήριξη των Ουκρανών και των Ευρωπαίων συμμάχων.

Ουάσιγκτον και Μόσχα σχεδιάζουν μια συμφωνία εκεχειρίας

Την ίδια στιγμή, όπως μεταδίδει το Bloomberg, Ουάσιγκτον και η Μόσχα στοχεύουν να συνάψουν μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία θα «κλείδωνε» τη ρωσική κατοχή σε εδάφη που έχουν καταληφθεί κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εισβολής της.

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι εργάζονται προς μια συμφωνία για εδάφη ενόψει μιας σχεδιαζόμενης συνόδου κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, που επικαλείται πρόσωπα με γνώση του θέματος.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε πως το δημοσίευμα του Bloomberg αποτελεί εικασία. Ένας εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα να σχολιάσει σχετικά.

Προς το παρόν οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει το ρεπορτάζ. Εντούτοις, σε μια ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε μετά το δημοσίευμα, η οποία δεν αναφέρεται σε αυτό, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε:

«Οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες να επιτύχουν μία εκεχειρία και πρέπει από κοινού να στηρίξουμε όλα τα εποικοδομητικά βήματα. Μια αξιοπρεπής, αξιόπιστη και διαρκής ειρήνη μπορεί να είναι μονάχα το αποτέλεσμα των κοινών προσπαθειών μας», τόνισε.

Το Ρόιτερς δεν έχει προς το παρόν επαληθεύσει τις λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στο ρεπορτάζ του Bloomberg.

Ο Πούτιν διεκδικεί τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες, το Λουχάνσκ, το Ντονέτσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα, όπως και την χερσόνησο της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα, την οποία προσάρτησε το 2014. Οι δυνάμεις του δεν ελέγχουν πλήρως τα εδάφη στις τέσσερις περιφέρειες.

Ο Τάισον Μπάρκερ, ο πρώην αναπληρωτής ειδικός αντιπρόσωπος του αμερικανικού Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την οικονομική ανάκαμψη της Ουκρανίας, εκτιμά πως η πρόταση, όπως παρουσιάζεται από το Bloomberg, θα απορριπτόταν αμέσως από τους Ουκρανούς.

«Το καλύτερο που οι Ουκρανοί μπορούν να κάνουν είναι να παραμείνουν σταθεροί στις αντιρρήσεις τους και τους όρους τους για μια διευθέτηση έπειτα από διαπραγμάτευση, επιδεικνύοντας ευγνωμοσύνη για την αμερικανική στήριξη», είπε ο Μπάρκερ.

Βάσει της φερόμενης αυτής συμφωνίας, σύμφωνα με το Bloomberg, η Ρωσία θα τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια κατά μήκος των τωρινών γραμμών του μετώπου.

