Βρετανία: Περισσότερες από 50 συλλήψεις διαδηλωτών κατά της απαγόρευσης του δικτύου Palestine Action

Χάος στο Λονδίνο, το απόγευμα του Σαββάτου, αφού περισσότεροι από 50 άνθρωποι που διαδήλωναν κατά της απόφασης της Βρετανίας να απαγορεύσει το φιλοπαλαιστινιακό δίκτυο Palestine Action, συνελήφθησαν έξω από το κοινοβούλιο.

Οι συλλήψεις έγιναν μετά από την κίνηση των διαδηλωτών που εξέφραζαν την υποστήριξή τους στο δίκτυο να συγκεντρωθούν με πλακάτ στην πλατεία του Κοινοβουλίου με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο, Βρετανοί νομοθέτες απαγόρευσαν το αναφερόμενο δίκτυο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την αντιτρομοκρατική νομοθεσία και το αποτέλεσμα ήταν οι μαζικές διαδηλώσεις από πλήθος κόσμου καθώς και συλλήψεις από την Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Σύμφωνα με την απαγόρευση, είναι πλέον έγκλημα για κάποιον να είναι μέλος του δικτύου, με προβλεπόμενη μέγιστη ποινή φυλάκισης 14 ετών.

Αξίζει ωστόσο να τονιστεί ότι η συνιδρύτρια του δικτύου, Χάντα Αμόρι, κέρδισε μία προσφυγή την προηγούμενη εβδομάδα για την κατάθεση έφεσης κατά της εφαρμογής της εν λόγω απαγόρευσης.

