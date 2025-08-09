search
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.08.2025 01:05
ΚΟΣΜΟΣ

09.08.2025 23:12

Βρετανία: Περισσότερες από 50 συλλήψεις διαδηλωτών κατά της απαγόρευσης του δικτύου Palestine Action

09.08.2025 23:12
palestineAction1

Χάος στο Λονδίνο, το απόγευμα του Σαββάτου, αφού περισσότεροι από 50 άνθρωποι που διαδήλωναν κατά της απόφασης της Βρετανίας να απαγορεύσει το φιλοπαλαιστινιακό δίκτυο Palestine Action, συνελήφθησαν έξω από το κοινοβούλιο.

Οι συλλήψεις έγιναν μετά από την κίνηση των διαδηλωτών που εξέφραζαν την υποστήριξή τους στο δίκτυο να συγκεντρωθούν με πλακάτ στην πλατεία του Κοινοβουλίου με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο, Βρετανοί νομοθέτες απαγόρευσαν το αναφερόμενο δίκτυο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την αντιτρομοκρατική νομοθεσία και το αποτέλεσμα ήταν οι μαζικές διαδηλώσεις από πλήθος κόσμου καθώς και συλλήψεις από την Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Σύμφωνα με την απαγόρευση, είναι πλέον έγκλημα για κάποιον να είναι μέλος του δικτύου, με προβλεπόμενη μέγιστη ποινή φυλάκισης 14 ετών.

Αξίζει ωστόσο να τονιστεί ότι η συνιδρύτρια του δικτύου, Χάντα Αμόρι, κέρδισε μία προσφυγή την προηγούμενη εβδομάδα για την κατάθεση έφεσης κατά της εφαρμογής της εν λόγω απαγόρευσης.

fwtia_keratea_nuxta
ΕΛΛΑΔΑ

Copernicus: Τεράστια η καταστροφή στην Κερατέα – Σχεδόν 16.000 στρέμματα κάηκαν

salah_mohamed_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαλάχ εναντίον UEFA: «Πείτε μας πως πέθανε ο Αλ-Ομπέιντ»

diadilosi tel aviv 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ κατά του σχεδίου κατάκτησης της πόλης της Γάζας

ekav_aeroplano_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Διάσωση πολυτραυματία στο Φαράγγι της Σαμαριάς

palestineAction1
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Περισσότερες από 50 συλλήψεις διαδηλωτών κατά της απαγόρευσης του δικτύου Palestine Action

PODCAST PAPPA SITE 09.08
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Το… περίεργο κλίμα στο εσωτερικό, οι αδικαιολόγητες απουσίες, η σιωπή της ΕΟΚ και το σφάλμα του προέδρου

lena-samara-1
ΕΛΛΑΔΑ

Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά - «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

titanikos-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Τιτανικός»: H σκηνή που «κόπηκε» από την ταινία ήταν ίσως η πιο ερωτική (Video)

xalkidiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για την τουριστική μείωση στη Χαλκιδική: Πτώση που αγγίζει το 10% - Λιγότεροι Έλληνες, μικρότερα έσοδα

