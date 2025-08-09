Ξεραίνεται η λίμνη Πολυφύτου – Μόνο πλαγκτόν βγάζουν οι ψαράδες

Μειώθηκε επικίνδυνα η στάθμη της λίμνης Πολυφύτου, με τους ψαράδες να ρίχνουν δίχτυα και να βγάζουν πλαγκτόν. Οι ψαριές τους είναι όλο και πιο απογοητευτικές με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε απόγνωση.

Όπως τονίζει στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Περίμετρος» ο αντιπρόεδρος του συλλόγου αλιέων της λίμνης Πολυφύτου, Θανάσης Καμπούρας, τα δίχτυα έρχονται άδεια και δεν μπορεί να υπάρξει ψάρι με αυτήν την κατάσταση, που όσο πάει και χειροτερεύει.

«Δεν υπάρχει περίπτωση αν δεν κάνεις άλλη δουλειά, να ανταπεξέλθεις», σημείωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για ένα τεράστιο πρόβλημα, ωστόσο επισήμανε πως με λίγες παρεμβάσεις, η λίμνη μπορεί να γίνει –αν όχι η καλύτερη- από τις καλύτερες στην Ελλάδα.

