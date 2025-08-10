Κορινθία: Σύλληψη 28χρονου Γερμανού για φωτιά σε δάσος στην Αρχαία Νεμέα

Στη σύλληψη ενός 28χρονου από τη Γερμανία προχώρησαν οι Αρχές για τη φωτιά σε δάσος στην Αρχαία Νεμέα στην Κορινθία.

Επιπλέον, στον 28χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.425 ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, «συνελήφθη σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπάλληλους της Π.Υ. Κορίνθου, αλλοδαπός, ο οποίος έκανε χρήση φωτιάς, με αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς σε δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή της Αρχαίας Νεμέας, στην Κορινθία και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.425 ευρώ».

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 28χρονος έκανε κάμπινγκ όπου άναψε φωτιά.

Ο Γερμανός θα οδηγηθεί αύριο, Δευτέρα 11 Αυγούστου, στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή.

Διαβάστε επίσης:

Πρέβεζα: Μάχη με τις φλόγες σε 4 μέτωπα – Επί ποδός ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης

Αγρίνιο: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στη Νεάπολη – Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Πτώση ασανσέρ στο «Γεννηματάς»: Μηνύσεις από την εργαζόμενη που βρισκόταν στον ανελκυστήρα – Η τοποθέτηση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ (Photo)