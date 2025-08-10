Πόλεμος στην Ουκρανία – Διπλωματικός «πυρετός» ενόψει της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν: Η αντιπρόταση των Ευρωπαίων

«Φωτιά» έχει πάρει το διπλωματικό πεδίο ενόψει της συνάντησης, την προσεχή Παρασκευή, του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν ειδικά μετά την αποκάλυψη, μέσω της Wall Street Journal, της πρότασης του Ρώσου προέδρου για τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία μόνο αν πάρει Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η πρόταση μπορεί να αποτελέσει βάση ώστε οι επικείμενες συνομιλίες μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ και του Ρώσου Προέδρου να αποκτήσουν δυναμική.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο απορρίπτει την πρόταση της Μόσχας, σύμφωνα με την οποία η Ρωσία θα αντάλλασσε περιοχές του Ντονέτσκ που ελέγχονται από την Ουκρανία με κατάπαυση του πυρός.

Στις διαβουλεύσεις συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ουκρανία, με στόχο τη χάραξη κοινής «κόκκινης γραμμής» για οποιαδήποτε μελλοντική διαπραγμάτευση με τη Ρωσία.

Τι προβλέπει η κοινή πρόταση

Η πρόταση προβλέπει κατάπαυση του πυρός πριν από την εφαρμογή οποιουδήποτε άλλου μέτρου, καθώς και ότι τυχόν ανταλλαγή εδαφών θα πρέπει να είναι αμοιβαία. Δηλαδή, αν η Ουκρανία αποσυρθεί από ορισμένες περιοχές, η Ρωσία θα πρέπει να αποσυρθεί από άλλες.

Κρίσιμο στοιχείο, σύμφωνα με τη WSJ, είναι ότι οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση από το Κίεβο θα πρέπει να συνοδεύεται από αδιάβλητες εγγυήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε στην αμερικανική πλευρά από κορυφαίους Ευρωπαίους συμβούλους, σε συνάντηση όπου παρών ήταν ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ενώ οι περισσότεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι συμμετείχαν μέσω βιντεοκλήσης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υπογράμμισαν ότι το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να συζητηθεί χωρίς την ίδια την Ουκρανία.

Τέλος, διαβεβαίωσαν ότι ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στην Ουάσινγκτον, η ευρωπαϊκή στήριξη σε όπλα και οικονομική βοήθεια θα συνεχιστεί.

Κατάπαυση πυρός με αντάλλαγμα εδάφη – Η πρόταση του Πούτιν

Mια ριζοσπαστική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία υπέβαλε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Όπως αναφέρουν Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι, ο Ρώσος πρόεδρος προτείνει κατάπαυση του πυρός, με αντάλλαγμα σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο, καθώς και διεθνή αναγνώριση των ρωσικών αξιώσεων στις κατεχόμενες περιοχές.

Τα ανταλλάγματα που ζητά ο Πούτιν

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την πρόταση, η οποία θα απαιτούσε από την Ουκρανία να παραδώσει την Ανατολική Ουκρανία, μια περιοχή γνωστή ως Ντονμπάς, χωρίς η Ρωσία να δεσμεύεται για τίποτα περισσότερο από το να σταματήσει τις εχθροπραξίες. Η πρόταση, την οποία ο Πούτιν μετέφερε την Τετάρτη στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, πυροδότησε μια διπλωματική αναταραχή για μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τις λεπτομέρειες της πρότασης.

Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι ενημερώθηκαν από τον Τραμπ και τον Γουίτκοφ σε μια σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών αυτή την εβδομάδα, δήλωσαν ότι ανησυχούν ότι ο Πούτιν χρησιμοποιεί απλώς την πρόταση αυτή ως τέχνασμα για να αποφύγει τις νέες αμερικανικές κυρώσεις και δασμούς, συνεχίζοντας παράλληλα τον πόλεμο στην Ουκρανία, σημειώνει η WSJ.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι η πρόταση του Ρώσου προέδρου δεν αποτελεί σημαντική πρόοδο, αλλά ήταν αρκετά δελεαστική ώστε να αρχίσει η οργάνωση μιας συνάντησης κορυφής την επόμενη εβδομάδα. Η πρόταση θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια στροφή από τις προηγούμενες απαιτήσεις της Ρωσίας για πλήρη ρωσικό έλεγχο των περιοχών κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής του μετώπου, η οποία εκτείνεται πέρα από το Ντονμπάς.

Ο Πούτιν είπε στον Γουίτκοφ ότι θα συμφωνούσε σε πλήρη κατάπαυση του πυρός εάν η Ουκρανία συμφωνούσε να αποσύρει τις δυνάμεις της από όλη την ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για την επικοινωνία, τονίζει η WSJ. Η Ρωσία θα έλεγχε τότε το Ντόνετσκ, το Λουχάνσκ, καθώς και τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία κατέλαβε το 2014 και επιθυμεί να αναγνωριστεί ως ρωσικό έδαφος.

Η Ρωσία κατέχει τώρα το μεγαλύτερο μέρος του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ, αλλά οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν σημαντικά τμήματα του εδάφους, συμπεριλαμβανομένων βασικών πόλεων που αποτελούν πλέον οχυρά της ουκρανικής άμυνας.

