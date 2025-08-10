search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 00:32
ΚΟΣΜΟΣ

10.08.2025 23:55

Τη στήριξή τους στην Ουκρανία επιβεβαιώνουν ηγέτες οκτώ σκανδιναβικών και βαλτικών χωρών: Η Ρωσία πρέπει να τελειώσει τον παράνομο πόλεμο

10.08.2025 23:55
support ukraine

Oι ηγέτες οκτώ σκανδιναβικών και βαλτικών χωρών επιβεβαίωσαν σήμερα από κοινού την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία και δήλωσαν ότι η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της συνεχούς πίεσης που ασκείται στη Ρωσική Ομοσπονδία για να σταματήσει τον “παράνομο” πόλεμό της.

Οι ηγέτες της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Ισλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας δήλωσαν στην ανακοίνωσή τους ότι: “επιβεβαιώνουν την αρχή ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία”.

Πρόσθεσαν ότι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν και να επιβάλλουν περιοριστικά μέτρα κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα για να διαπραγματευτούν τον τερματισμό του πολέμου. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ είναι ανοιχτός στην παρουσία του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ωστόσο είναι σε εξέλιξη προετοιμασίες μόνο για μια διμερή συνάντηση.

