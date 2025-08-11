Αλεξανδρούπολη: Νεκρός 92χρονος βρέθηκε στο λιμάνι

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας ένας 92χρονος άνδρας στη χερσαία ζώνη του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Αλεξανδρούπολης, ενώ προσπάθειες ανάνηψης έγιναν από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, χωρίς όμως να αποφέρουν αποτέλεσμα. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση, έχει διατάξει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

