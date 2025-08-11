search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 22:04
ΕΛΛΑΔΑ

11.08.2025 21:36

Αλεξανδρούπολη: Νεκρός 92χρονος βρέθηκε στο λιμάνι

11.08.2025 21:36
Πηγή φωτογραφίας: e-evros.gr

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας ένας 92χρονος άνδρας στη χερσαία ζώνη του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Αλεξανδρούπολης, ενώ προσπάθειες ανάνηψης έγιναν από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, χωρίς όμως να αποφέρουν αποτέλεσμα. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση, έχει διατάξει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Καιρός: Άνεμοι έως και 8 μποφόρ και θερμοκρασία έως 41 βαθμοί την Τρίτη

Σε Εύβοια και Σποράδες ο καπνός από τις φωτιές στην Τουρκία – Νέες εστίες στο Τσανάκαλε, έκλεισε το αεροδρόμιο

Θεσσαλονίκη: «Πάλευα, αλλά τον βοηθούσε η μητέρα μου, για να μην μπορώ να αντισταθώ…» λέει η 10χρονη για τον βιασμό της από τον σύντροφο της μητέρας της

spilaio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κατάδυση-ρεκόρ στο βαθύτερο σπήλαιο της Ελλάδας – Βουτιά στα 1.100 μέτρα στον Γουργούθακα (Video)

meloni
ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική συνομιλία Μελόνι με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Αμπάς – «Απαράδεκτη η κατάσταση στη Γάζα», λέει η πρωθυπουργός

pyrosvestiki_2307_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη – Επί ποδός ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

kyriakidis
LIFESTYLE

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Το να δώσουμε χώρο στα άκρα θα ήταν καταστροφικό»

fotia_pyrosvestiki_0507_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η πυρκαγιά στη Σκοτεινή Αργολίδας

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» - H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο... αμφιλεγόμενο φιλικό

pilos_limeniko_3006_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιάζει ιστιοφόρο ανάμεσα σε Μύκονο και Σύρο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

