Fairfax: Αυξάνει συμμετοχή στη Metlen στο 9,25% δείχνοντας εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής αγοράς

Ο καναδικός επενδυτικός όμιλος Fairfax, υπό την ηγεσία του Πρεμ Γουάτσα, ενίσχυσε τη θέση του στη Metlen, κατέχοντας πλέον το 9,25% των μετοχών της εταιρείας. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Metlen στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Γουάτσα ελέγχει συνολικά 11.938.047 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,252560% των δικαιωμάτων ψήφου.

Οι μετοχές αυτές βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Hamblin Watsa Investment Counsel Ltd., με τελικό ιδιοκτήτη την Fairfax Financial Holdings. Η κίνηση αυτή ενισχύει την παρουσία του καναδικού ομίλου στην ελληνική αγορά και αποτυπώνει την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες ανάπτυξης της Metlen.

Η Metlen προέκυψε από τη συγχώνευση της Mytilineos Energy & Metals με τη Metlen Holdings, δίνοντας νέες προοπτικές στον όμιλο και εδραιώνοντας την Fairfax ως σημαντικό επενδυτή στον χώρο.

