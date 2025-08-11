search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 09:02
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2025 07:04

Τέλος στις προμήθειες για αναλήψεις από ΑΤΜ – Σε ισχύ από σήμερα η νέα ρύθμιση

11.08.2025 07:04
ATM_2803_25
φωτογραφία αρχείου

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα νέα ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που καταργεί πλήρως τις τραπεζικές προμήθειες για αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ, ανεξαρτήτως δικτύου ή τράπεζας.

Η ρύθμιση ψηφίστηκε στις 25 Ιουλίου 2025 από τη Βουλή και συνοδεύτηκε από την ελάχιστη δυνατή μεταβατική περίοδο, με στόχο την άμεση εφαρμογή της και την ταχύτερη απόδοση οφέλους στους πολίτες.

Όλοι οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν πλέον από σήμερα να προχωρούν σε δωρεάν αναλήψεις από οποιοδήποτε ΑΤΜ στην Ελλάδα, χωρίς να επιβαρύνονται με τις συνήθεις χρεώσεις που επέβαλλαν οι τράπεζες για συναλλαγές εκτός του «δικού τους» δικτύου.

Η απόφαση αναμένεται να ελαφρύνει οικονομικά τα νοικοκυριά, ειδικά σε απομακρυσμένες ή τουριστικές περιοχές, όπου συχνά δεν υπάρχει πρόσβαση σε ΑΤΜ όλων των τραπεζών.

Αναλυτικά η ρύθμιση προβλέπει:

Μηδενισμό προμηθειών για αναλήψεις μετρητών μεταξύ όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.

Κατάργηση χρεώσεων από τρίτους παρόχους όταν υπάρχει άμεση ή έμμεση μετοχική σύνδεση με την τράπεζα του πελάτη.

Μηδενικές χρεώσεις και από τρίτους παρόχους σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ.

Πλαφόν 1,50 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σε όλη τη χώρα.

Δωρεάν ερώτηση υπολοίπου για όλους τους κατόχους καρτών, ανεξαρτήτως τράπεζας ή παρόχου ΑΤΜ.

Ενιαία χρέωση 0,50 ευρώ για αποστολή εμβασμάτων μέσω ψηφιακών καναλιών (web, mobile, internet banking) από τρίτους παρόχους, σε ισοτιμία με τις χρεώσεις των τραπεζών.

Νομοθετική κατοχύρωση ότι καμία τράπεζα δεν μπορεί να χρεώνει τους πελάτες της για αναλήψεις μετρητών.

Διαβάστε επίσης

Τράπεζες: Το «στοίχημα» της πιστωτικής επέκτασης, ο στόχος για νέα δάνεια άνω των 13 δισ. το 2025 και το ρεκόρ στις καταθέσεις

Ρεύμα: Έρχονται τα «πορτοκαλί» και τα «κόκκινα» τιμολόγια – Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

«Επιχείρηση Θέρος»: Σαρωτικοί έλεγχοι και λουκέτα από την ΑΑΔΕ σε όλο το Αιγαίο

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pezodromia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mystreet: Η νέα εφαρμογή για καταγγελίες αυθαίρετης κατάληψης πεζοδρομίων και πλατειών

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου – Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Ποιες ημερομηνίες θα καταβληθούν

melten new
BUSINESS

Fairfax: Αυξάνει συμμετοχή στη Metlen στο 9,25% δείχνοντας εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής αγοράς

al_jazeera_reporter
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάς αλ Σαρίφ: Το Ισραήλ δολοφόνησε τον δημοσιογράφο – σύμβολο του Al Jazeera στη Γάζα – Νεκροί και τέσσερις συνάδελφοί του – Το συγκλονιστικό τελευταίο μήνυμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο... αμφιλεγόμενο φιλικό

pilos_limeniko_3006_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιάζει ιστιοφόρο ανάμεσα σε Μύκονο και Σύρο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» - H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

seirli1
ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο χώρο του θεάτρου: Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας η Σοφία Σεϊρλή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 09:02
pezodromia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mystreet: Η νέα εφαρμογή για καταγγελίες αυθαίρετης κατάληψης πεζοδρομίων και πλατειών

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου – Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Ποιες ημερομηνίες θα καταβληθούν

1 / 3