ΗΠΑ: Δικαστής μπλοκάρει την αποκάλυψη εγγράφων για την υπόθεση Έπστιν-Μάξγουελ

Ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ απέρριψε χθες Δευτέρα το αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης να δοθούν στη δημοσιότητα έγγραφα από την ποινική δίκη της Γκισλέιν Μάξγουελ, εγκάθειρκτης συνεργού του αείμνηστου χρηματομεσίτη και κατηγορούμενου σε υπόθεση εμπορίας ανθρώπων, Τζέφρι Έπστιν. Ο δικαστής θεώρησε ότι τα έγγραφα δεν περιέχουν νέες πληροφορίες.

Τα έγγραφα αφορούν καταθέσεις μαρτύρων ενώπιον σώματος ενόρκων κατά τη διάρκεια της δίκης, στην οποία η Μάξγουελ καταδικάστηκε το 2022 για στρατολόγηση νεαρών γυναικών και κοριτσιών με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση από τον Έπστιν.

Κατά την κρίση του δικαστή της Νέας Υόρκης Πολ Ένγκελμαγερ, η άρση το απορρήτου των εγγράφων αυτών «δεν έχει να προσφέρει καμιά νέα σημαντική πληροφορία».

«Τα έγγραφα δεν ταυτοποιούν κανένα άλλο πρόσωπο, πέρα από τον Έπστιν και τη Μάξγουελ, που είχε σεξουαλικές επαφές με ανήλικη. Δεν αναφέρονται ούτε ταυτοποιούν κανέναν πελάτη των Έπστιν και Μάξγουελ», επέμεινε στην ετυμηγορία του.

Ο Aμερικανός πρόεδρος έχει πολλαπλασιάσει τις κινήσεις για να τελειώνει με την συνεχιζόμενη πολεμική, που έχει στρέψει εναντίον του τμήμα της εκλογικής βάσης του, που τον κατηγορεί για συνέχιση της έλλειψης διαφάνειας στην υπόθεση Έπστιν, δικτυωμένου στην υψηλή κοινωνία χρηματομεσίτη που βρέθηκε απαγχονισμένος στη φυλακή το 2019, προτού δικαστεί καν για σωρεία κακουργημάτων σεξουαλικής φύσης.

Αφού υποσχόταν για μήνες στους οπαδούς του βροντερές αποκαλύψεις για την υπόθεση, στο επίκεντρο διαφόρων θεωριών συνωμοσίας, ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε… φωτιά στο κίνημα MAGA όταν η κυβέρνησή του ανακοίνωσε πως δεν εντόπισε κανένα νέο στοιχείο που να δικαιολογεί τη δημοσιοποίηση περισσότερων εγγράφων.

Στο αυτό το πλαίσιο ζητήθηκε η άρση του απορρήτου στοιχείων που παρουσιάστηκαν στο σώμα ενόρκων.

Άλλος δικαστής αναμένεται να εξετάσει αίτημα παρόμοιου τύπου, το οποίο αφορά καταθέσεις στο σώμα ενόρκων που είχε σχηματιστεί ενόψει της δίκης του ίδιου του Τζέφρι Έπστιν.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, 63 ετών σήμερα, η οποία εκτίει το τρέχον διάστημα ποινή κάθειρξης 20 ετών, μετήχθη πρόσφατα σε φυλακή με πολύ χαλαρότερους όρους κράτησης.

Ο δεύτερος στην ιεραρχία του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Τοντ Μπλαντς –πρώην προσωπικός δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ–, έκανε πρόσφατα πολύωρες ανακρίσεις της άλλοτε συνεργού του Τζέφρι Έπστιν, ωστόσο δεν έχει αποκαλυφθεί τίποτα για όσα ειπώθηκαν.

