12.08.2025 13:08

Κεφαλογιάννης: 3.100 φωτιές από την 1η Μαΐου, 7 στις 10 οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα

12.08.2025 13:08
fwtia_keratea

Ένα μέχρι στιγμής απολογισμό για τη μάχη με τις φωτιές στην επικράτεια έδωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, προειδοποιώντας ότι «μπαίνουμε στο πιο δύσκολο 20ημερο, απαιτείται η μέγιστη προσοχή, δεν φαίνεται να κοπάζουν τα μελτέμια».

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ από την αρχή της χρονιάς «έχουμε 5.600 ενάρξεις ενώ από την 1η Μαΐου, οπότε ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδο,, είναι 3.100. Όσον αφορά τις καμένες εκτάσεις, μέχρι στιγμής είμαστε κάτω από το μέσο όρο της 20ετιας».

«Έχει γίνει μια υπερπροσπάθεια για γρήγορες οριοθετήσεις από επίγειες και εναέριες» συμπλήρωσε ο κ. Κεφαλογιάννης λέγοντας ότι «7 στις 10 πυρκαγιές οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα κυρίως από αμέλεια και κάποιες από δόλο».

«Δεν είναι απεριόριστες οι δυνάμεις που έχει η πυροσβεστική, όταν στη δυτική Ελλάδα ενεργούμε σε 5 μέτωπα μέσα σε λίγα χιλιόμετρα αντιλαμβάνεστε τη δυσκολία» συμπλήρωσε.

Παράλληλα έκανε λόγο για «εξαιρετική συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες, έχουν ήδη ξεκινήσει προεργασίες για αντιπλημμρικές δράσεις ενώ σε δεύτερο επίπεδο θα ξεκινήσουμε και αναδώσεις όπως π.χ. στον Φενεό. Δεν περιμένουμε να φτάσει το φθινόπωρο για εργασίες».

Hellenic Train: Απέλυσε 5 εργαζόμενους χωρίς προειδοποίηση – Σε εκδίκηση αποδίδει τις απολύσεις το σωματείο τους

Εκτροπή φορτηγού στην Αθηνών-Κορίνθου – Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός – Διακοπή της κυκλοφορίας

Σοβαρό ατύχημα στον Λυκαβηττό: Τουρίστας έπεσε στο κενό από τον Άη Γιώργη

pyrosvestiki-elikoptero-fotia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Άγιο Στέφανο – Επιχειρούν 3 ελικόπτερα

vana-mparmpa-new
LIFESTYLE

Βάνα Μπάρμπα: Ξεσπά για την αδιαφορία απέναντι σε όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη – «Πώς έχουμε καταντήσει έτσι; Είναι αξιοθρήνητο» (Video)

empristikos-mixanismos_1208_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρηστικός μηχανισμός εντοπίστηκε στη Δροσιά Αττικής – Μία προσαγωγή

usa_national-guard_1208_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Ο Τραμπ σχεδιάζει τη δημιουργία στρατιωτικής δύναμης «Ταχείας Αντίδρασης σε Εσωτερικές Ταραχές»

androulakis-vouli-12
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει την αποτυχία της ΝΔ να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα»

bezos-Sanchez-new
LIFESTYLE

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες ζητούν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα από τον αδερφό της, Μάικλ

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

evropi kafsones foties
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

