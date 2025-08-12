Κεφαλογιάννης: 3.100 φωτιές από την 1η Μαΐου, 7 στις 10 οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα

Ένα μέχρι στιγμής απολογισμό για τη μάχη με τις φωτιές στην επικράτεια έδωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, προειδοποιώντας ότι «μπαίνουμε στο πιο δύσκολο 20ημερο, απαιτείται η μέγιστη προσοχή, δεν φαίνεται να κοπάζουν τα μελτέμια».

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ από την αρχή της χρονιάς «έχουμε 5.600 ενάρξεις ενώ από την 1η Μαΐου, οπότε ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδο,, είναι 3.100. Όσον αφορά τις καμένες εκτάσεις, μέχρι στιγμής είμαστε κάτω από το μέσο όρο της 20ετιας».

«Έχει γίνει μια υπερπροσπάθεια για γρήγορες οριοθετήσεις από επίγειες και εναέριες» συμπλήρωσε ο κ. Κεφαλογιάννης λέγοντας ότι «7 στις 10 πυρκαγιές οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα κυρίως από αμέλεια και κάποιες από δόλο».

«Δεν είναι απεριόριστες οι δυνάμεις που έχει η πυροσβεστική, όταν στη δυτική Ελλάδα ενεργούμε σε 5 μέτωπα μέσα σε λίγα χιλιόμετρα αντιλαμβάνεστε τη δυσκολία» συμπλήρωσε.

Παράλληλα έκανε λόγο για «εξαιρετική συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες, έχουν ήδη ξεκινήσει προεργασίες για αντιπλημμρικές δράσεις ενώ σε δεύτερο επίπεδο θα ξεκινήσουμε και αναδώσεις όπως π.χ. στον Φενεό. Δεν περιμένουμε να φτάσει το φθινόπωρο για εργασίες».

