Γιάννης Κεφαλογιάννης για τον νεκρό στη φωτιά στην Κερατέα: «Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για τον χαμό του»

Την οδύνη του για τον ηλικιωμένο που εντοπίστηκε νεκρός στο Τογιάνι Κερατέας λόγω της φωτιάς που μαίνεται στην περιοχή εξέφρασε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του ο κ. Κεφαλογιάννης αναφέρει:

«Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για τον χαμό του ηλικιωμένου συμπολίτη μας, που χάθηκε λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της τρομακτικής σε ένταση και έκταση πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας.

Απευθύνω ισχυρή έκκληση προς όλους να ακούν και να εφαρμόζουν άμεσα τις οδηγίες των αρχών, το 112 και τις εκκλήσεις των πυροσβεστών μας για εκκένωση κατοικιών. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και η μάχη που δίνεται είναι τεράστια».

