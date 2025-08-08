Politico: Διευρύνεται η έρευνα για την απάτη με τις αγροτικές επιδοτήσεις της ΕΕ στην Ελλάδα

Μια έρευνα για μια μαζική απάτη που αφορά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρωπαϊκά αγροτικά κονδύλια στην Ελλάδα διευρύνεται ώστε να συμπεριλάβει και ένα πρώην στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος Νέα Δημοκρατία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέρει το Politico σε νέο δημοσίευμα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αυτό το νέο σκέλος της έρευνας έρχεται μετά από δημοσίευμα στην ιστοσελίδα in.gr ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, ο σύντροφός της και τουλάχιστον έξι άλλα μέλη της οικογένειάς της έλαβαν 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για την κατανομή των γεωργικών κονδυλίων της ΕΕ στην Ελλάδα, μεταξύ 2019 και 2024.

Εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων μετά την έκθεση, η Σεμερτζίδου παραιτήθηκε από τη θέση της ως συντονίστρια των ευρωπαϊκών κονδυλίων και της γυναικείας επιχειρηματικότητας στη Νέα Δημοκρατία.

Χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «στοχευμένη και συκοφαντική επίθεση με ψευδείς ισχυρισμούς» και επέμεινε επίσης στην επιστολή παραίτησής της ότι οι δραστηριότητές της ήταν «διαφανείς και νόμιμες».

Το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ή EPPO, αναμένει τώρα ευρήματα από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, η οποία έκανε έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η έφοδος αναζήτησε πληροφορίες σχετικά με τις επιδοτήσεις της ΕΕ που έλαβαν άτομα από την περιοχή της Θεσσαλίας – συμπεριλαμβανομένης της Σεμερτζίδου, σύμφωνα με αξιωματούχους που συμμετείχαν στην έρευνα.

Οι αρχές λένε ότι εάν βρουν στοιχεία για παράνομο πλουτισμό ή τρόπο ζωής που δεν ευθυγραμμίζεται με το δηλωμένο εισόδημα, θα παγώσουν περιουσιακά στοιχεία και θα διαβιβάσουν την υπόθεση στους Ευρωπαίους εισαγγελείς.

Σε ένα σκάνδαλο που παίρνει τη μορφή χιονοστιβάδας, η EPPO διερευνά δεκάδες υποθέσεις στις οποίες Έλληνες έλαβαν γεωργικά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για βοσκοτόπια που δεν κατείχαν ή δεν μίσθωναν ή για γεωργικές εργασίες που δεν εκτέλεσαν, στερώντας από τους νόμιμους αγρότες τα κεφάλαια που τους άξιζαν.

Φωτογραφίες από τον πολυτελή τρόπο ζωής της Σεμερτζίδου, που την δείχνουν να οδηγεί μια Ferrari και μια Porsche, καθώς και selfies με τους ηγέτες της Νέας Δημοκρατίας, κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ζευγάρι λέει ότι οι επιδοτήσεις που έλαβε ήταν όλες νόμιμες και ότι τα πολυτελή αυτοκίνητα αγοράστηκαν πολλά χρόνια πριν, ενώ έχουν υποβληθεί σε αρκετούς ελέγχους από τις αρχές στο παρελθόν και έχουν εγκριθεί.

Εν τω μεταξύ, οι αγρότες στη βόρεια Ελλάδα έχουν αρχίσει να διαμαρτύρονται, επικαλούμενοι καθυστερήσεις στις πληρωμές επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ορισμένες πληρωμές έχουν παγώσει εν μέσω συνεχιζόμενων δικαστικών ερευνών.

Διαβάστε επίσης:

Τα καταπατημένα «τείχη» της Ιεριχούς και η αμηχανία του ελληνικού ΥΠΕΞ

Συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για την ξαφνική απώλεια της Λένας Σαμαρά

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ισραήλ