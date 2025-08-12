search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 22:31
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.08.2025 21:59

ΣΥΡΙΖΑ για φωτιές: Στήριξη σε όσους επιχειρούν στα μέτωπα – Απαιτείται μέγιστη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού

12.08.2025 21:59
syriza

Τη μέγιστη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και άρτιο συντονισμό για «να τελειώσει γρήγορα αυτός ο εφιάλτης» ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του για τα τις πυρκαγιές σε 6 τουλάχιστον περιοχές της χώρας.

Αποφεύγει πάντως τους υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους, αυτή τη στιγμή, με την Κουμουνδούρου να δηλώνει ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η κατάσβεση και η στήριξη των ανθρώπων που επιχειρούν στα μέτωπα.

Επισημαίνει όμως ότι δεν μπορεί η κατάσβεση να στηρίζεται στις ηρωικές προσπάθειες των πυροσβεστών, αλλά απαιτείται μέγιστη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Υπογραμμίζει δε ότι οι «φωτιές σβήνουν τον χειμώνα» με πρόληψη, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για υστέρηση σε αυτό το πεδίο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Για ακόμα μια μέρα η χώρα ζει τον τρόμο των πυρκαγιών: Αχαΐα, Χίος, Πρέβεζα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Αιτωλοακαρνανία τα κρίσιμα μέτωπα.

Αυτές τις ώρες η προτεραιότητα είναι η στήριξη των ανθρώπων που επιχειρούν στα μέτωπα, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τους αστυνομικούς, τους εργαζομένους στους ΟΤΑ και την Πολιτική Προστασία. Και για να τελειώσει γρήγορα αυτός ο εφιάλτης απαιτείται η μέγιστη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και άρτιος επιχειρησιακός συντονισμός.

Αυτές τις ώρες μόνος στόχος είναι η κατάσβεση και η στήριξη των πληττόμενων πολιτών.

Αλλά και η κατάσβεση δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε ήρωες πυροσβέστες σε απανωτές επιφυλακές και υπερωρίες εξουθενωμένους, παρά την αύξηση του προσωπικού που διατυμπανίζει σε κάθε ευκαιρία το Υπουργείο.

Αλλά δεν ξεχνάμε ότι οι φωτιές «σβήνονται τον χειμώνα» με πρόληψη. Και στην πρόληψη υστερούμε τρομακτικά».

Διαβάστε επίσης:

ΥΠΕΞ: «Η ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας» – Πειθαρχικές διαδικασίες για τη στάση της πρεσβείας του Λουξεμβούργου για την Γάζα

Δούκας: Αιχμές κατά της κυβέρνησης για τα μέτρα κατά των ναρκωτικών – «Χειρότερη από ποτέ η κατάσταση»

Κίνημα Δημοκρατίας: «Μητσοτάκης – νεκροθάφτης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotis ioannidis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Με Ιωαννίδη στη ρεβάνς με τη Σαχτάρ στην Κρακοβία για τα προκριματικά του Europa League

trampPutin
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λευκός Οίκος μετριάζει τις προσδοκίες για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα: Θα είναι μια διαδικασία ακρόασης

axaia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Χωρίς έλεγχο στη Χίο, κόλαση στην Κάτω Αχαΐα, αγωνία για Ζάκυνθο και Πρέβεζα – Live ενημέρωση (Videos)

Washington_soldiers
ΚΟΣΜΟΣ

Κατέφθασαν στην Ουάσινγκτον τα πρώτα μέλη της Εθνοφρουράς μετά την εντολή Τραμπ – Αντιδράσεις για «κατάχρηση εξουσίας»

syriza
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για φωτιές: Στήριξη σε όσους επιχειρούν στα μέτωπα – Απαιτείται μέγιστη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bezos-Sanchez-new
LIFESTYLE

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες ζητούν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα από τον αδερφό της, Μάικλ

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

evropi kafsones foties
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 22:29
fotis ioannidis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Με Ιωαννίδη στη ρεβάνς με τη Σαχτάρ στην Κρακοβία για τα προκριματικά του Europa League

trampPutin
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λευκός Οίκος μετριάζει τις προσδοκίες για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα: Θα είναι μια διαδικασία ακρόασης

axaia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Χωρίς έλεγχο στη Χίο, κόλαση στην Κάτω Αχαΐα, αγωνία για Ζάκυνθο και Πρέβεζα – Live ενημέρωση (Videos)

1 / 3