Τη μέγιστη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και άρτιο συντονισμό για «να τελειώσει γρήγορα αυτός ο εφιάλτης» ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του για τα τις πυρκαγιές σε 6 τουλάχιστον περιοχές της χώρας.

Αποφεύγει πάντως τους υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους, αυτή τη στιγμή, με την Κουμουνδούρου να δηλώνει ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η κατάσβεση και η στήριξη των ανθρώπων που επιχειρούν στα μέτωπα.

Επισημαίνει όμως ότι δεν μπορεί η κατάσβεση να στηρίζεται στις ηρωικές προσπάθειες των πυροσβεστών, αλλά απαιτείται μέγιστη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Υπογραμμίζει δε ότι οι «φωτιές σβήνουν τον χειμώνα» με πρόληψη, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για υστέρηση σε αυτό το πεδίο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Για ακόμα μια μέρα η χώρα ζει τον τρόμο των πυρκαγιών: Αχαΐα, Χίος, Πρέβεζα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Αιτωλοακαρνανία τα κρίσιμα μέτωπα.

Αυτές τις ώρες η προτεραιότητα είναι η στήριξη των ανθρώπων που επιχειρούν στα μέτωπα, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τους αστυνομικούς, τους εργαζομένους στους ΟΤΑ και την Πολιτική Προστασία. Και για να τελειώσει γρήγορα αυτός ο εφιάλτης απαιτείται η μέγιστη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και άρτιος επιχειρησιακός συντονισμός.

Αυτές τις ώρες μόνος στόχος είναι η κατάσβεση και η στήριξη των πληττόμενων πολιτών.

Αλλά και η κατάσβεση δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε ήρωες πυροσβέστες σε απανωτές επιφυλακές και υπερωρίες εξουθενωμένους, παρά την αύξηση του προσωπικού που διατυμπανίζει σε κάθε ευκαιρία το Υπουργείο.

Αλλά δεν ξεχνάμε ότι οι φωτιές «σβήνονται τον χειμώνα» με πρόληψη. Και στην πρόληψη υστερούμε τρομακτικά».

