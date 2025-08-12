Νέα πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε στα social media μεταξύ του Παύλου Πολάκη και του Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή τις ελλείψεις υλικών στο Περιφερειακό Ιατρείο Γαύδου.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ανήρτησε στο Facebook καταγγελία κατοίκων του νησιού, «αφιερωμένη» όπως ανέφερε στον Άδωνι Γεωργιάδη, συνοδεύοντάς την με σκληρούς χαρακτηρισμούς.

Όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι, στο νησί υπάρχει μόλις ένα πιεσόμετρο, το μοναδικό ασθενοφόρο είναι υπό κατάρρευση, ενώ ο οδηγός του δεν είναι διασώστης του ΕΚΑΒ, αλλά… φαντάρος.

Στη συνέχεια ο Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησης στα social media, διέψευσε τις καταγγελίες, υπογραμμίζοντας ότι το ιατρείο διαθέτει ηλεκτρονικό πιεσόμετρο και επαρκή ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Εξήγησε ότι το πιεσόμετρο μεταφέρεται ανάλογα με τις ανάγκες μεταξύ του ιατρείου και του ασθενοφόρου, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία της υπηρεσίας. Επιπλέον, τόνισε ότι δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες ελλείψεις ή απορριπτικές απαντήσεις σε αιτήματα για υλικά από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες της περιοχής.

Παράλληλα, ο υπουργός ενημέρωσε πως το ασθενοφόρο του ιατρείου, αν και παλαιότερο, παραμένει λειτουργικό και πρόκειται να περάσει τον απαραίτητο τακτικό έλεγχο μετά τη θερινή περίοδο. Επίσης, διευκρίνισε ότι η διαχείριση σορών δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ιατρείου αλλά γίνεται από τα τοπικά γραφεία τελετών, ενώ το ιατρείο διαθέτει κατάλληλους σάκους για την κάλυψη σχετικών αναγκών.

📢 Ενημέρωση σχετικά με δημοσιεύματα για ελλείψεις υλικών στο Περιφερειακό Ιατρείο Γαύδου



Σε απάντηση δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο σχετικά με αναφερόμενες ελλείψεις αναλώσιμων υλικών στο Περιφερειακό Ιατρείο Γαύδου, κατόπιν σχετικής διερεύνησης και για την πληρέστερη ενημέρωση… August 11, 2025

Η απάντηση του Πολάκη

Σε απάντηση, ο Παύλος Πολάκης ανήρτησε ένα σκληρό μήνυμα προς τον υπουργό, χαρακτηρίζοντάς τον «αρχιψεύτη» και «θρασύ», υποστηρίζοντας ότι το ιατρείο διαθέτει μόνο ένα πιεσόμετρο, και καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις στο ασθενοφόρο, όπως έλλειψη ΚΤΕΟ, απουσία βάσης για φιάλη οξυγόνου και βασικών ανταλλακτικών, όπως τακάκια φρένων. Κλείνοντας την ανάρτησή του, κάλεσε τον υπουργό να επισκευάσει το ασθενοφόρο και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

Διαβάστε επίσης:

Κίνημα Δημοκρατίας: «Μητσοτάκης – νεκροθάφτης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα»

Ανδρουλάκης: «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει την αποτυχία της ΝΔ να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα»

Γρηγόρης Θεοδωράκης: Κάθε μέρα κι ένα σκάνδαλο, αυτή η κυβέρνηση της «αχαλίνωτης» διαφθοράς πρέπει να φύγει