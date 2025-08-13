search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 13:57
ΕΛΛΑΔΑ

13.08.2025 12:36

Φωτιά στη Χίο: Συγκλονιστική φωτογραφία – Εξαντλημένοι πυροσβέστες κοιμούνται στη μέση του δρόμου

13.08.2025 12:36
pyrosbestes new

Στα όρια του έχει φτάσει ο κρατικός μηχανισμός από τις φωτιές που το τελευταίο 24ωρο έχουν κάψει όλη την Ελλάδα.

Στη Χίο, όπου το μέτωπο έκαιγε ανεξέλεγκτο μέχρι να φτάσει στην θάλασσα, οι πυροσβέστες πάλεψαν ηρωικά.

Λόγω των ανέμων, η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις με αποτέλεσμα να κάψει χιλιάδες στρέμματα, αυτοκίνητα και σπίτια.

Στην περίπτωση που οι πυροσβέστες και οι εθελοντές δεν πάλευαν μέχρι τελευταίας πτώσης, τότε οι συνέπειες της πύρινης κόλασης θα ήταν μεγαλύτερες.

Παρά την κούραση, την δύσπνοια και τις αντίξοες συνθήκες oι πυροσβέστες κάθε φορά δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους ώστε να σώσουν τους συνανθρώπους τους και τις περιουσίες τους.

Φωτογραφία που βγήκε στη δημοσιότητα, δείχνει τις σκληρές επιπτώσεις της κατάσβεσης της φωτιάς.

Στη φωτογραφία φαίνονται γύρω στους 10 πυροσβέστες να ξεκουράζονται στη μέση του δρόμου. Παρά την κούραση και τον πόνο, οι πυροσβέστες προσπαθούν να κλείσουν τα μάτια τους για λίγη ώρα ώστε να πάρουν δυνάμεις και μετά να συνεχίσουν το πολύτιμο έργο τους.

Την φωτογραφία ανέβασε ο λογαριασμός «Fire Fighting Greece» γράφοντας στη λεζάντα «χωρίς λόγια».

