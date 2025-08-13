search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 11:50
ΕΛΛΑΔΑ

13.08.2025 09:55

Φωτιά στην Πάτρα: Διακοπή κυκλοφορίας του Προαστιακού στο τμήμα Βραχνέικα – Καμίνια

13.08.2025 09:55
PROASTIAKOS_PATRA

Διεκόπη η κυκλοφορία του Προαστιακού στο τμήμα Βραχνέικα-Καμίνια μέχρι νεοτέρας, με εντολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ο.Σ.Ε, εξαιτίας της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και σε κοντινή απόσταση σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Ως εκ τούτου, οι αμαξοστοιχίες του Προαστιακού Πάτρας που εκτελούν δρομολόγια στο τμήμα Άγιος Ανδρέας-Καμίνια θα τερματίζουν προσωρινά στον σταθμό Βραχνέικα, μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Επίσης, αναστέλλονται και τα δρομολόγια των λεωφορείων στο τμήμα Κάτω Αχαΐα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας.

