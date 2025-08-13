search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

13.08.2025

Κρήτη: Απέδρασε από το ψυχιατρείο, έκλεψε αυτοκίνητο και εντοπίστηκε στο χωριό του

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης (12/8), όταν ασθενής απέδρασε από την Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ.

Ο 31χρονος Κρητικός, με καταγωγή από ορεινό χωριό του Ηρακλείου, κατάφερε να διαφύγει και να φτάσει μέχρι το πάρκινγκ του νοσοκομείου.

Τη στιγμή που μια γυναίκα ετοιμαζόταν να μπει στο αυτοκίνητο της και ειχε την πόρτα ανοικτή, ο 31χρονος την απώθησε μπήκε στο αυτοκίνητο κι έφυγε.

Η γυναίκα σε κατάσταση σοκ ενημέρωσε την αστυνομία, ενώ υπήρξε κινητοποίηση και από μέρος της Ψυχιατρικής Κλινικής.

Πως εντοπίστηκε

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, το κινητό της γυναίκας παρέμεινε μέσα στο αυτοκίνητο και αυτό ήταν στοιχείο-κλειδί για την αναζήτηση του 31χρονου από τις αστυνομικές αρχές.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι λόγω της κατάστασης στην οποία βρισκόταν ο 31χρονος, αστυνομικοί έκριναν σοφό να μην μπουν σε διαδικασία καταδίωξης και να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τη δική του όσο και διερχόμενων οδηγών, αλλά να παρακολουθήσουν την διαδρομή που θα ακολουθούσε βάσει του στίγματος του κινητού της ιδιοκτήτριας του αυτοκινήτου.

Έτσι κατάφεραν να τον εντοπίσουν στο χωριό του όπου είχε πάει και να το ακινητοποιήσουν χωρίς περαιτέρω ένταση.

Ο 31χρονος επέστρεψε πίσω στην Ψυχιατρική Κλινική, ενώ η γυναίκα πήρε πίσω το αυτοκίνητό της.

