Γεωργιάδης για φωτιές: Πώς λειτουργούν νοσοκομεία και κέντρα υγείας στις πυρόπληκτες περιοχές

Σε ενημέρωση για τη λειτουργία νοσοκομείων και κέντρων υγείας στις περιοχές όπου μαίνονται φωτιές, προχώρησε το πρωί της Τετάρτης ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση στο Χ, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει χαρακτηριστικά:

-Τα 3 ΚΥ Θεσπρωτικού, Φιλιππιάδας και Κ. Αχαΐας επαναλειτουργούν με κάποια προβλήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης.



Τα Κέντρα Υγείας Θεσπρωτικού, Φιλιππιάδας και Κάτω Αχαΐας επαναλειτουργούν με κάποια προβλήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης.

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, κατά τη χθεσινή εφημερία προσήλθαν 14 περιστατικά από συνεπεία φωτιάς, 11 πολίτες και 3 πυροσβέστες. Οι 12 αφού έλαβαν ιατρική φροντίδα αποχώρησαν με οδηγίες. Οι 2 τελευταίοι εξετάζονται ακόμα.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας παραμένουν 24 περιστατικά. Από αυτά, ένας πυροσβέστης με ελαφριά εγκαύματα και οι υπόλοιποι είναι διακομιδές από γειτονικά Κέντρα Υγείας και χωριά που είχαν πρόβλημα ηλεκτροδότησης

