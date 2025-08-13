search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 12:07
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web

13.08.2025 11:26

Γεωργιάδης για φωτιές: Πώς λειτουργούν νοσοκομεία και κέντρα υγείας στις πυρόπληκτες περιοχές

13.08.2025 11:26
nosokomeio patron new

Σε ενημέρωση για τη λειτουργία νοσοκομείων και κέντρων υγείας στις περιοχές όπου μαίνονται φωτιές, προχώρησε το πρωί της Τετάρτης ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση στο Χ, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει χαρακτηριστικά:

  • Τα Κέντρα Υγείας Θεσπρωτικού, Φιλιππιάδας και Κάτω Αχαΐας επαναλειτουργούν με κάποια προβλήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης.
  • Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, κατά τη χθεσινή εφημερία προσήλθαν 14 περιστατικά από συνεπεία φωτιάς, 11 πολίτες και 3 πυροσβέστες. Οι 12 αφού έλαβαν ιατρική φροντίδα αποχώρησαν με οδηγίες. Οι 2 τελευταίοι εξετάζονται ακόμα.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας παραμένουν 24 περιστατικά. Από αυτά, ένας πυροσβέστης με ελαφριά εγκαύματα και οι υπόλοιποι είναι διακομιδές από γειτονικά Κέντρα Υγείας και χωριά που είχαν πρόβλημα ηλεκτροδότησης

rodos_aade_louketo
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Λουκέτο και πρόστιμο σε γνωστό beach restaurant της Ρόδου

uefa-new
MEDIA

MEGA: Θα μεταδώσει «ζωντανά» το ματς Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ για το UEFA Super Cup (Video)

GAVRIIL-SAKELLARIDIS_0704
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σακελλαρίδης για φωτιές: Η κυβέρνηση για ακόμα μια χρονιά παρακολουθεί αμήχανη την προδιαγεγραμμένη καταστροφή

tourkos_epixeirhmatias_agnoeitai
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα στοιχεία για τον Τούρκο επιχειρηματία που αγνοείται: Συνελήφθη καπετάνιος άλλου πλοίου που φαίνεται να εμβόλισε τη θαλαμηγό

xiri-karpi-new
ΥΓΕΙΑ

Ο ξηρός καρπός που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και προστατεύει την καρδιά

gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

