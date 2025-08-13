Γεωργιάδης για φωτιές: Πώς λειτουργούν νοσοκομεία και κέντρα υγείας στις πυρόπληκτες περιοχές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε ενημέρωση για τη λειτουργία νοσοκομείων και κέντρων υγείας στις περιοχές όπου μαίνονται φωτιές, προχώρησε το πρωί της Τετάρτης ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση στο Χ, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει χαρακτηριστικά:
Στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας παραμένουν 24 περιστατικά. Από αυτά, ένας πυροσβέστης με ελαφριά εγκαύματα και οι υπόλοιποι είναι διακομιδές από γειτονικά Κέντρα Υγείας και χωριά που είχαν πρόβλημα ηλεκτροδότησης
