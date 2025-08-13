search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2025 19:48

Κασσελάκης από πυρόπληκτη Αχαΐα: Η κρατική μηχανή πρέπει να αλλάξει ριζικά – Δεν αρκεί το φιλότιμο των πολιτών

13.08.2025 19:48
KASSELAKHS
Eurokinissi

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, συνεχίζει σήμερα Τετάρτη, την επίσκεψή του στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας, συνομιλώντας με κατοίκους, πυροσβέστες και εθελοντές. Οι κάτοικοι εκφράζουν την οργή και την αγανάκτησή τους, τονίζοντας ότι έχουν επί της πυσόας έχουν αφεθεί μόνοι τους να προστατεύσουν τις περιουσίες και τις ζωές τους. Ελάχιστες είναι οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην περιοχή, όπως τονίζουν οι οποίες προσπαθούν με πενιχρά μέσα, ακόμη και χωρίς νερό, να συγκρατήσουν τις φλόγες.

Ο Στέφανος Κασσελάκης δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή καίγονται σπίτια. Πρόκειται για ξεκάθαρη αποτυχία, τόσο της κυβέρνησης όσο και ενός ανίκανου πολιτικού προσωπικού χωρίς εξειδίκευση. Τοποθετούνται άτομα άσχετα με την πολιτική προστασία σε κρίσιμες θέσεις και τα αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπουμε.

Η κρατική μηχανή πρέπει να αλλάξει ριζικά. Δεν αρκεί το φιλότιμο των πολιτών και η αλληλεγγύη μεταξύ τους. Δεν επαρκούν αεροσκάφη, είναι ελλιπής ο εξοπλισμός. Από τον Μάιο, με αλλαγές στο Ταμείο Ανάκαμψης, χάθηκαν κρίσιμα έργα όπως η αναβάθμιση των καναντέρ και η ενίσχυση των τοπικών κέντρων επιχειρήσεων. Αυτές είναι πολιτικές επιλογές και για αυτές θα υπάρξει λογοδοσία.»

Συμπλήρωσε λέγοντας: «Οι πολίτες αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν μόνοι τους τέτοιες κρίσεις. Η ανάγκη για μια μεγάλη αλλαγή είναι επιτακτική. Συμπάσχουμε με τον κόσμο. Συγχαίρω τον πρόεδρο της κοινότητας, που από το πρωί μόνος του προχώρησε σε εκκένωση, όταν ακόμη και οι επίσημες οδηγίες ήταν λανθασμένες και οδηγούσαν τους κατοίκους σε λάθος κατεύθυνση.»

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, ο Πρόεδρος συναντήθηκε και με πυροσβέστες που επιχειρούν στην πρώτη γραμμή. Τους συνεχάρη για τον αγώνα τους, τους χαρακτήρισε «ήρωες» και συνομίλησε μαζί τους για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και τις συνθήκες εργασίας τους.

Η περιοδεία του Στέφανου Κασσελάκη συνεχίζεται και σε άλλες πληγείσες περιοχές της Αχαΐας.

