Σεισμός 4 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Άγιο Όρος.
Σύμφωνα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε επίκεντρο 10 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά των Καρυών.
Παράλληλα, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 13,1 χιλιόμετρα.
