13.08.2025 00:07

Σεισμός 4 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

13.08.2025 00:07
seismografos

Σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Άγιο Όρος.

Σύμφωνα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε επίκεντρο 10 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά των Καρυών.

Παράλληλα, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 13,1 χιλιόμετρα.

fwtia_keratea3
Χωρίς κατηγορία

Καιρός: Έτσι εξελίσσονται οι άνεμοι στα πύρινα μέτωπα – Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και την Τετάρτη

seismografos
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

fotia xios
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Δεκάδες απεγκλωβισμοί από την πύρινη κόλαση (Photos/Videos)

fwtia_axaia_xartis
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Μάχη στη Χίο, πέρασαν στην Άνω Αχαΐα οι φλόγες, κλειστές η νέα και παλιά Εθνική Πατρών – Πύργου, αγωνία για Ζάκυνθο και Πρέβεζα – Live ενημέρωση

fwtia_axaia_xartis
ΕΛΛΑΔΑ

Πού έχει φωτιές τώρα – Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα

bezos-Sanchez-new
LIFESTYLE

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες ζητούν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα από τον αδερφό της, Μάικλ

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

evropi kafsones foties
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

