Φωτιά στη Χίο: Δεκάδες απεγκλωβισμοί από την πύρινη κόλαση (Photos/Videos)

Συγκλονιστικές στιγμές καταγράφονται στη Χίο, καθώς τη στιγμή που η φωτιά συνεχίζει να κατακαίει στις περιοχές Βολισσός και Λήμνος, οι αρχές προχωρούν σε απεγκλωβισμό πολιτών από παραλίες.
Συγκεκριμένα, νωρίτερα, πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων από τις παραλίες Λιμνιά και Αγία Μαρκέλα μετά τη φωτιά στην περιοχή της Βολισσού.
Yπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωση συνέδραμαν επτά σκάφη του Λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη.
Από Λιμνιά και Αγία Μαρκέλλα απεγκλωβίστηκαν 63 άτομα, 40 από ιδιωτικά σκάφη και 23 από το Λιμενικό.
Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα η φωτιά έχει περικυκλώσει τη Λιμνιά, ενώ ήδη έχουν εκκενωθεί και ο Μάναγρος, τα Μαγεμένα και η Χωρή.
