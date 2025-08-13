Φωτιά στη Χίο: Δεκάδες απεγκλωβισμοί από την πύρινη κόλαση (Photos/Videos)

Συγκλονιστικές στιγμές καταγράφονται στη Χίο, καθώς τη στιγμή που η φωτιά συνεχίζει να κατακαίει στις περιοχές Βολισσός και Λήμνος, οι αρχές προχωρούν σε απεγκλωβισμό πολιτών από παραλίες.

Συγκεκριμένα, νωρίτερα, πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων από τις παραλίες Λιμνιά και Αγία Μαρκέλα μετά τη φωτιά στην περιοχή της Βολισσού.

🔥⚠️ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΙΟ ⚠️⚠️



❗️Εκτός ελέγχου η πόλη μεγάλη πυρκαγιά στην Χίο καίγονται σπίτια εγκλωβισμένοι άνθρωποι εκεί πυρκαγιά πλησιάζει στην θάλασσα περιοχή βολισσο ! pic.twitter.com/n5hsWoJdrU — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) August 12, 2025

Yπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωση συνέδραμαν επτά σκάφη του Λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη.

🔥⚠️Σοκαριστικές εικόνες από τον #Βολισσό στην #Χίο όπου η πύρινη κόλαση έχεις φτάσει μία ανάσα από τη θάλασσα πριν λίγο έφτασε το λιμενικό ώστε να μπορέσει να μικρό Βίσση τους κατοίκους και τους τουρίστες



Βίντεο : CASIA CASIA pic.twitter.com/xvqUO4mk3h — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) August 12, 2025

Από Λιμνιά και Αγία Μαρκέλλα απεγκλωβίστηκαν 63 άτομα, 40 από ιδιωτικά σκάφη και 23 από το Λιμενικό.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα η φωτιά έχει περικυκλώσει τη Λιμνιά, ενώ ήδη έχουν εκκενωθεί και ο Μάναγρος, τα Μαγεμένα και η Χωρή.

