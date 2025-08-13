search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 19:46
ΕΛΛΑΔΑ

13.08.2025 18:52

Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 15χρονου από χώρο παιδικής προστασίας στους Ταγαράδες

13.08.2025 18:52
Στις 12/08/25 και ώρα 14:00, εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στην Περιοχή των Ταγαράδων Θεσσαλονίκης, ο 15χρονος Χίντι Ταϊέλ, αιγυπτιακής καταγωγής.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 13/8/2025, για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Χίντι Ταϊέλ έχει ύψος 1,60 μ., ζυγίζει 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο το τι φορούσε όταν εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android  και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

