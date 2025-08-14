search
ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 09:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2025 07:47

Φωτιά τώρα: Ποιες περιοχές δεν έχουν ρεύμα εξαιτίας των πυρκαγιών

14.08.2025 07:47
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα συνεχίζουν να βρίσκονται 3.500 νοικοκυριά - Media

Για εκτεταμένες καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στη Χίο, στην Αχαΐα, στην Πρέβεζα και στα Ψαρά, κάνει λόγο ο ΔΕΔΔΗΕ.

Συνεργεία του παρεμβαίνουν για αποκατάσταση των προβλημάτων.

Στη Χίο είναι εκτεταμένες οι ζημιές καθώς έχουν καταστραφεί περισσότεροι από 150 στύλοι. Οι τεχνικοί εκτιμούν πως αυτό θα πάρει μέρες για να διορθωθεί, ίσως και βδομάδα, ίσως και περισσότερο.

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι περιοχές Βολισσός, Ποτάμια, Πισπιλούντα, Χάλανδρα, Αφροδίσια, Κέραμος, Αγιάσματα, Λεπτόποδα, Γρηγορός, Κουρούνια, Νεννητούρια, Άγιο Γάλα, Πειραμά, Παρπαριά, Τρύπες, Μελανιός, Φυτά, Κηπουργιές Σπαρτούντα, Μάναγρος,, Λήμνος, Λιμνιά, Αγία Μαρκέλλα.

Χωρίς ρεύμα τώρα είναι και τα Ψαρά, επειδή τροφοδοτούνται από τη Χίο. Είναι σε εξέλιξη η μεταφορά γεννήτριας για να μπορέσουν προσωρινά να τροφοδοτούνται.

Στην Αχαΐα χωρίς ρεύμα παραμένουν οι περιοχές των Συχενών, Μαγούλας, Πλατανίου, Πανεπιστημιούπολης, Κάτω και Άνω Καστριτσίου, Βούντενη, Μπάλας, Χάραδρου, Βερναρδέικων, Αγίου Βασιλείου, Ανθούπολη και Αμπελοκήπων και στο νότιο μέτωπο χωρίς ρεύμα παραμένουν τα τμήματα Αγίου Στεφάνου, Βασιλικού Ισώματος, Θεριανού και Αχαϊκού.

Συνολικά στην Περιφερειακή Ενότητα της Αχαΐας επιχειρούν 120 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ, συμπεριλαμβανομένων κάποιων εργολάβων.

Επίσης σε πλήρη συντονισμό βρίσκονται και με την Πυροσβεστική και τις τοπικές αρχές για να βλέπουν πού μπορούν να επιχειρήσουν και πού όχι.

Προβλήματα όμως αντιμετωπίζουν και στην Πρέβεζα, όπου εξαιτίας της πυρκαγιάς στο Γυμνότοπο έχουν μείνει χωρίς ρεύμα οι οικισμοί Δρυόφυτο, Γυμνότοπος, Γοργόμιλος, Κερασώνας, Παναγιά, Τσαγκαρόπουλο, Κλεισούρα, Κουκλέτσι, Παντάνασσα, Άγιος Γεώργιος, Ρωμιά, καθώς και τμήματα του Ριζοβουνίου. Στην περιοχή επιχειρούν 22 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ.

Διαβάστε επίσης

Φωτιά: Νύχτα αγωνίας και απόψε – Δυστοπικές εικόνες από Χίο και Πάτρα, μάχη με τις αναζωπυρώσεις σε Πρέβεζα και Ζάκυνθο

Αχαΐα: Νεαρός με μηχανάκι παίρνει στην αγκαλιά του πρόβατο και το σώζει από τη φωτιά (Photo)

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στη Νίσυρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Βελτιωμένη η εικόνα των πυρκαγιών σε όλα τα μέτωπα – Ενεργές εστίες σε Χίο και Ρωμανό Πάτρας – Eνημέρωση από την Πυροσβεστική

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Αυτόματες ειδοποιήσεις για φόρους σε κληρονόμους – Λιγότερα πρόστιμα ή νέα φορολογική παγίδα;

aerodromio makedonia 87- new
BUSINESS

Αύξηση 7,3% στην επιβατική κίνηση αεροδρομίου «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης με έντονη διεθνή ζήτηση και ρεκόρ Ιουλίου

popi-christodoulou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη υπηρέτρια της «Ντάλιας» από το «Παρά Πέντε»

Iσχυροί άνεμοι δημιούργησαν προβλήματα προσγειώσεων στο Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς - Media
BUSINESS

Η TUI ξεπερνά τις εκτιμήσεις κερδών και εσόδων, αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις για το 2025

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

patra new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Διάσπαρτες εστίες στην Αχαΐα – Βελτιωμένη η κατάσταση σε Χίο και Φιλιππιάδα – Σε ύφεση η φωτιά στη Ζάκυνθο

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

kallianos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Kαρφιά» Καλλιάνου σε Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες - «Τέτοιου είδους θεωρίες πρέπει να αποφεύγονται»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 09:07
pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Βελτιωμένη η εικόνα των πυρκαγιών σε όλα τα μέτωπα – Ενεργές εστίες σε Χίο και Ρωμανό Πάτρας – Eνημέρωση από την Πυροσβεστική

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Αυτόματες ειδοποιήσεις για φόρους σε κληρονόμους – Λιγότερα πρόστιμα ή νέα φορολογική παγίδα;

aerodromio makedonia 87- new
BUSINESS

Αύξηση 7,3% στην επιβατική κίνηση αεροδρομίου «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης με έντονη διεθνή ζήτηση και ρεκόρ Ιουλίου

1 / 3