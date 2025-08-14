Φωτιά τώρα: Ποιες περιοχές δεν έχουν ρεύμα εξαιτίας των πυρκαγιών

Για εκτεταμένες καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στη Χίο, στην Αχαΐα, στην Πρέβεζα και στα Ψαρά, κάνει λόγο ο ΔΕΔΔΗΕ.

Συνεργεία του παρεμβαίνουν για αποκατάσταση των προβλημάτων.

Στη Χίο είναι εκτεταμένες οι ζημιές καθώς έχουν καταστραφεί περισσότεροι από 150 στύλοι. Οι τεχνικοί εκτιμούν πως αυτό θα πάρει μέρες για να διορθωθεί, ίσως και βδομάδα, ίσως και περισσότερο.

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι περιοχές Βολισσός, Ποτάμια, Πισπιλούντα, Χάλανδρα, Αφροδίσια, Κέραμος, Αγιάσματα, Λεπτόποδα, Γρηγορός, Κουρούνια, Νεννητούρια, Άγιο Γάλα, Πειραμά, Παρπαριά, Τρύπες, Μελανιός, Φυτά, Κηπουργιές Σπαρτούντα, Μάναγρος,, Λήμνος, Λιμνιά, Αγία Μαρκέλλα.

Χωρίς ρεύμα τώρα είναι και τα Ψαρά, επειδή τροφοδοτούνται από τη Χίο. Είναι σε εξέλιξη η μεταφορά γεννήτριας για να μπορέσουν προσωρινά να τροφοδοτούνται.

Στην Αχαΐα χωρίς ρεύμα παραμένουν οι περιοχές των Συχενών, Μαγούλας, Πλατανίου, Πανεπιστημιούπολης, Κάτω και Άνω Καστριτσίου, Βούντενη, Μπάλας, Χάραδρου, Βερναρδέικων, Αγίου Βασιλείου, Ανθούπολη και Αμπελοκήπων και στο νότιο μέτωπο χωρίς ρεύμα παραμένουν τα τμήματα Αγίου Στεφάνου, Βασιλικού Ισώματος, Θεριανού και Αχαϊκού.

Συνολικά στην Περιφερειακή Ενότητα της Αχαΐας επιχειρούν 120 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ, συμπεριλαμβανομένων κάποιων εργολάβων.

Επίσης σε πλήρη συντονισμό βρίσκονται και με την Πυροσβεστική και τις τοπικές αρχές για να βλέπουν πού μπορούν να επιχειρήσουν και πού όχι.



Προβλήματα όμως αντιμετωπίζουν και στην Πρέβεζα, όπου εξαιτίας της πυρκαγιάς στο Γυμνότοπο έχουν μείνει χωρίς ρεύμα οι οικισμοί Δρυόφυτο, Γυμνότοπος, Γοργόμιλος, Κερασώνας, Παναγιά, Τσαγκαρόπουλο, Κλεισούρα, Κουκλέτσι, Παντάνασσα, Άγιος Γεώργιος, Ρωμιά, καθώς και τμήματα του Ριζοβουνίου. Στην περιοχή επιχειρούν 22 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ.

