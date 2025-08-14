search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

14.08.2025 22:03

Γρ. Θεοδωράκης: Θα ζητήσει κανείς μια συγνώμη; – Πάνω από 100.000 στρέμματα έγιναν στάχτη σε ένα 48ωρο

SYRIZA_LOGO_FILE

Για απουσία αυτοκριτικής ύστερα από 6 χρόνια διακυβέρνησης εγκαλεί την κυβέρνηση ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γρηγόρης Θεοδωράκης, σχολιάζοντας τη μακροσκελή ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη «για να μας εξηγήσει πόσα καλά τα έχει κάνει η κυβέρνηση». Σημειώνει επίσης ότι κάηκαν 100.000 στρέμματα τις τελευταίες 48 ώρες και αναρωτιέται αν η κυβέρνηση θα ζητήσει συγνώμη από τους πολίτες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γρ. Θεοδωράκη:

Περισσότερα από 100.000 στρέμματα έγιναν στάχτη τις τελευταίες 48 ώρες μόνο σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα. 
Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Μαρινάκης προχωρά σε εκτενέστατη ανάρτηση για να μας εξηγήσει πόσο καλά τα έχει κάνει η κυβέρνηση και πόσο κακή είναι η αντιπολίτευση.

Κυβερνούν έξι χρόνια!

Γνωρίζουν τι σημαίνει αυτοκριτική;

Οι πολίτες μετρούν τις πληγές τους.

Θα ζητήσει κανείς μια συγνώμη;

