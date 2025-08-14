Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης για τις φωτιές και τον… Πελετίδη

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης αφενός για τον κυβερνητικό χειρισμό για την κατάσβεση των πολλαπλών μετώπων φωτιάς που έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας και αφετέρου για την προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης της οργής με άμυνα την… επίθεση.

Με τον Γιάννη Κεφαλογιάννη να επιτίθεται στον δήμαρχο Πατρών Κώστα Πελετίδη για μια δήλωση για τη χρήση του 112 ως πανάκεια με την οποία συμφωνούν αρκετοί πολίτες, και τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη που επιρρίπτει ευθύνες στην αντιπολίτευση, υπήρξαν και δηλώσεις με υπόνοιες για σχέδιο αποσταθεροποίησης της χώρας.

«Τι βαθμό βάζει το “επιτελικό” κράτος στον εαυτό του; »

Στο σχόλιό του ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφέρει, πως «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης και ο αρμόδιος υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, παρουσίασαν μια ρόδινη εικόνα για τα αποτελέσματα του κράτους και της κυβερνητικής διαχείρισης των πυρκαγιών».

«Σχεδόν “μάλωσαν” τους πολίτες, γιατί δεν τους το αναγνώρισαν», συνεχίζει, προσθέτοντας ότι «ο κ. Μαρινάκης επέλεξε μάλιστα να απαντήσει στα ερωτήματα, που ο ίδιος έθεσε στον εαυτό του».

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι «μόνο μια ερώτηση είναι σκόπιμο να απευθύνουμε: η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από τη διαχείριση των πυρκαγιών; Τι βαθμό βάζει το “επιτελικό” κράτος στον εαυτό του;». Στο ίδιο πλαίσιο ρωτά: «Ο κ. Κεφαλογιάννης θα επαναλάμβανε σήμερα τη δήλωση, που είχε κάνει προ λίγων εβδομάδων, ότι η χώρα είναι πλήρως θωρακισμένη για την αντιπυρική περίοδο;».

Εν είδει υστερόγραφου στο σχόλιό του, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι «τουλάχιστον ο κ. Μαρινάκης ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει στην κ. Βούλτεψη» και προσθέτει: «Άραγε συμμερίζεται την άποψη του υφυπουργού Εργασίας, Κώστα Καραγκούνη, που δεν αποκλείει “σχέδιο αποσταθεροποίησης” πίσω από τις πυρκαγιές;».

Ανύπαρκτο το επιτελικό κράτος

Τα πράγματα στη θέση τους επιχειρεί να βάλει ο Κώστας Ζαχαριάδης παρεμβαίνοντας με ανάρτησή του κατά του υπουργού Κλιματικής κρίσης, Γιάννη Κεφαλογιάννη ο οποίος επιτέθηκε στον δήμαρχο Πάτρας Κώστα Πελετίδη.

Υπερασπιζόμενος, τρόπον τινά, τον προσκείμενο στο ΚΚΕ δήμαρχο, ο Κώστας Ζαχαριάδης, σε συνέχεια και της χθεσινής κόντρας με την Σοφία Βούλτεψη, που είπε δεν υπάρχουν αρκετοί εθελοντές, ουσιαστικά εγκάλεσε τον υπουργό για την αλαζονική στάση του, δηλαδή τον καταλογισμό ευθυνών οπουδήποτε αλλού πλην της κυβέρνησης.

Όπως έγραψε:

«Για την κ. Βούλτεψη φταίνε οι λίγοι εθελοντές, για τον κ. Κεφαλογιάννη η Αυτοδιοίκηση και ο Πελετίδης του ΚΚΕ.

Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι το ανύπαρκτο επιτελικό κράτος και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι υπουργοί».

Παρέμβαση όμως έκανε και ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο οποίος άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας.

«Είναι ντροπή, η ανύπαρκτη κυβέρνηση και ο ανύπαρκτος –και συνεντευξιαζόμενος– υπουργός Πολιτικής Προστασίας, να επιρρίπτει ευθύνες στους Δημάρχους και την Τοπική Αυτοδιοίκηση», έγραψε στο facebook ο κ. Παναγιωτόπουλος, συμπληρώνοντας ότι «ο Δήμαρχος Πατρέων και οι αυτοδιοικητικοί ήταν από την πρώτη στιγμή δυναμικά συμμετέχοντες» στις προσπάθειες αντιμετώπισης των συνεπειών της μεγάλης πυρκαγιάς.

Όπως ανέφερε, οι πρώτες προτεραιότητες για σήμερα είναι η αποκατάσταση της υδροδότησης και της ηλεκτροδότησης στις πληγείσες περιοχές.

Άθλια η επίθεση σε Πελετίδη, αντί να απολογηθούν μεταθέτουν τις τεράστιες ευθύνες τους με φθηνούς αντιπερισπασμούς

«Πυρά» κατά Κεφαλογιάννη, εξαπολύει το ΚΚΕ με αφορμή την επίθεση του υπουργού Κλιματικής κρίσης στην δημοτική αρχή της Πάτρας.

Με ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ μιλά για μετάθεση ευθυνών με φθηνούς αντιπερισπασμούς που συνιστούν «ομολογία ενοχής» για την ολιγωρία της κυβέρνησης. «Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει ξεπεράσει κάθε όριο ξεπεσμού» αναφέρει η ανακοίνωση, προσθέτοντας πως αντί από την κυβέρνηση να αποληγηθούν, «προσπαθούν με δόλια μέσα και διαστρέβλωση δηλώσεων να ενοχοποιήσουν για την καταστροφή την δημοτική αρχή της Πάτρας». Μάλιστα, το ΚΚΕ αναφέρει ότι είχε προηγηθεί μπαράζ επιθέσεων στον Πελετίδη χθες, με εσκεμμένα ψευδείς αναρτήσεις από τρολ του διαδικτύου, στις οποίες η κυβέρνηση βρήκε το πρόσχημα για να επιτεθεί στη δημοτική αρχή.

«Έχουν τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού» αλλά «ματαιοπονούν», καταλήγει η ανακοίνωση.

Αναλυτικά η απάντηση του ΚΚΕ στην κυβερνητική επίθεση προς τον Κώστα Πελετίδη:

«Η κυβέρνηση της ΝΔ ξεπέρασε κάθε όριο ξεπεσμού μεθοδεύοντας, μέσω των υπουργών της και φιλικών της ΜΜΕ, μια άθλια επίθεση ενάντια στη δημοτική αρχή Πάτρας και τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, με προφανή στόχο να μεταθέσουν τις τεράστιες ευθύνες τους για το ότι η Αχαΐα και ολόκληρη η χώρα βρίσκεται τόσες μέρες στο έλεος των πυρκαγιών.

Αντί να απολογηθούν για την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού, μέσων πυρόσβεσης και προληπτικών μέτρων, φτάνοντας στο σημείο να αρνούνται ακόμη και την εκκένωση της Βιομηχανικής Περιοχής από τους εργαζόμενους την ώρα που η ευρύτερη περιοχή είχε παραδοθεί στις φλόγες, προσπαθούν με δόλια μέσα και διαστρέβλωση δηλώσεων να ενοχοποιήσουν για την καταστροφή την δημοτική αρχή της Πάτρας. Τους ενοχλεί που η δημοτική αρχή είναι δίπλα στον λαό της Πάτρας και στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης για τις λαϊκές ανάγκες, αποκαλύπτοντας την επικίνδυνη πολιτική τους σε όλους τους τομείς, όπως και σε αυτόν της πολιτικής προστασίας.

Το σχέδιο αυτής της επίθεσης από τα κυβερνητικά επιτελεία είχε ήδη διαφανεί από χθες με τις σκόπιμες και ψευδείς αναρτήσεις των τρολ του διαδικτύου, βρίσκοντας τελικά το πρόσχημα για την επίσημη κυβερνητική επίθεση στη διαστρέβλωση των δηλώσεων του δημάρχου. Αντί, δηλαδή, η κυβέρνηση να ασχολείται με την κατάσβεση της καταστροφικής πυρκαγιάς, που εκείνες τις ώρες ήταν σε εξέλιξη, αυτή ασχολούνταν με μεθοδεύσεις και δολοπλοκίες για να ενοχοποιήσει τη δημοτική αρχή της Πάτρας που έδινε τη μάχη μαζί με τους κατοίκους για να σώσουν το βίος τους.

Έχουν τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού, με μια επίθεση που ουσιαστικά συνιστά φτηνό αντιπερισπασμό και ομολογία ενοχής, νομίζοντας ότι έτσι θα διασωθούν από την οργή του λαού για τις ευθύνες τους, την πολιτική τους και το σάπιο κράτος τους. Ματαιοπονούν».

Η κυβέρνηση απέτυχε και κρύβεται

Μετά την χθεσινή επίσκεψη στην Πάτρα και την αυτοψία στις καμένες περιοχές, ο Αλέξης Χαρίτσης επανέρχεται στο θέμα των πυρκαγιών κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι κρύβεται. Την καλεί δε να απολογηθεί την να απολογηθεί για σειρά ενεργειών και παραλείψεων με αποτέλεσμα η φωτιά να φτάσει «σχεδόν στο κέντρο» της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας.

Αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριζε ότι η Ελλάδα θα γίνει “κόμβος δασοπυρόσβεσης”. Έγινε το αντίθετο. Η Ελλάδα είναι το Hotspot της καταστροφής». Και αναρωτιέται πού είναι αυτή την ώρα ο υπουργός Κλιματικής αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Επαναλαμβάνει δε ότι «η χώρα χρειάζεται οξυγόνο. Και όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης, δεν μπορεί να το έχει».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση:

Πυρκαγιές: να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους

Χτες διέσχισα τη δυτική Ελλάδα για να βρεθώ στην Πάτρα. Εκεί που η φωτιά έφτασε σχεδόν στο κέντρο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Όχι στους «οικισμούς», όχι στα «περίχωρα». Στην Πάτρα.

Μπαίνοντας στο νομό Αχαΐας έβλεπα παντού γύρω μου τις εικόνες της καταστροφής.

Μαζί με την ακούραστη βουλεύτρια μας Σία Αναγνωστοπούλου, άκουσα κατοίκους που είδαν το σπίτι τους να χάνεται και το χωράφι τους να καίγεται.

Άκουσα εξαντλημένους πυροσβέστες που μου είπαν «όλα λάθος».

Άκουσα ανθρώπους που νιώθουν τρόμο για την επόμενη μέρα.

Δεν αρκεί το «ευχαριστώ» στους πυροσβέστες και στους εθελοντές.

Δεν αρκεί το «κουράγιο» σε έναν άνθρωπο που χάνει το βιός του.

Για να έχει νόημα, πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.

Ένα: η κυβέρνηση κρύβεται

Που είναι ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας;

Που είναι οι διάφοροι βουλευτές που μας πληροφορούν από το γραφείο τους ότι έχει γεμίσει ο ουρανός πτητικά μέσα;

Που ήταν ο πρωθυπουργός που έκανε διακοπές αμέριμνος μέχρι που κατάλαβε ότι δεν πήγαινε άλλο;

Δύο: η κυβέρνηση απέτυχε

Ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριζε ότι η Ελλάδα θα γίνει «κόμβος δασοπυρόσβεσης».

Έγινε το αντίθετο.

Η Ελλάδα είναι το Hotspot της καταστροφής

Τρία: οι φτωχοί θα γίνουν φτωχότεροι

Η Δυτική Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο και η Ήπειρος -οι περιφέρειες που καταστράφηκαν- έχουν ένα κοινό: είναι οι φτωχότερες περιφέρειες της χώρας.

Η πυρκαγιά διαλύει το μέλλον των εργατών γης, των μικρών παραγωγών, των επαγγελματιών, των ανθρώπων του μόχθου, των ευάλωτων πληθυσμών.

Το μοντέλο «ανάπτυξης» που τους περιμένει είναι δυστοπικό: εξορύξεις, αρπαχτές πάνω στα καμένα, παιχνίδια real estate για την «ανοικοδόμηση», επιδοτήσεις που θα τρέφουν τον φαύλο κύκλο της εκμετάλλευσης.

Τέσσερα: αν δεν επενδύσουμε στο οξυγόνο, θα ζούμε με τις στάχτες

Είναι προτεραιότητα η αγορά πυροσβεστικών οχημάτων ή μιας ακόμα φρεγάτας;

Είναι το μέλλον της χώρας οι εξορύξεις και η κλιματική κρίση ή η δίκαιη ενεργειακή μετάβαση και η επένδυση στην πολιτική προστασία;

Θέλουμε ισχυρό κράτος με σχέδιο ανάπτυξης της περιφέρειας ή την οικονομία της αρπαχτής;

Πέντε: η κυβέρνηση πρέπει να απολογηθεί. Όχι σε μένα. Στην ελληνική κοινωνία.

Ποιος ευθύνεται για το ότι φτάσαμε στον Ιούλιο για να αποφασιστεί η επικαιροποίηση του Εθνικού Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών; (προσέξτε: να αποφασιστεί. Όχι να επικαιροποιηθεί).

Ποιος ευθύνεται για την ακύρωση του σχεδιασμού για 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας;

Ποιος ευθύνεται για το ότι η αναβάθμιση των εναέριων μέσων κατάσβεσης δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν το 2026;

Ποιος ευθύνεται για το ότι το πρόγραμμα καθαρισμών Antinero κατέληξε σε ένα ακόμα σκάνδαλο απευθείας αναθέσεων;

Ποιος ευθύνεται για την ανύπαρκτη αναβάθμιση του υπέργειου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΔΕΔΔΗΕ;

Ποιος ευθύνεται για τον αποκλεισμό 600 έμπειρων εποχικών πυροσβεστών τον Απρίλιο του 2025;

Ποιος ευθύνεται που σε κανένα σημείο της επικράτειας δεν μπορούμε να δούμε χειροπιαστά έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης για την πολιτική προστασία;

Τέλος, ποιος ευθύνεται που η πρόληψη έγινε συνώνυμο της ατομικής ευθύνης –«καθαρίστε τα οικόπεδά σας»- και όχι κρατικό σχέδιο;

Έξι: δεν πάει άλλο.

Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο.

Και όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης, δεν μπορεί να το έχει.

Κασσελάκης: Οι κάτοικοι παραπονέθηκαν ότι αν εκκένωναν όπως τους ζητήθηκε από το 112, δεν θα είχαν προλάβει να φτιάξουν μόνοι τους αντιπυρικές ζώνες

«Χθες βρέθηκα στο πεδίο. Την ώρα που η φωτιά έκαιγε Μπάλλα, Βούντενη και Μποζαΐτικα στην Πάτρα. Και μίλησα με τους κατοίκους. Παραπονέθηκαν ότι αν εκκένωναν όπως τους ζητήθηκε από το 112, δεν θα είχαν προλάβει να φτιάξουν μόνοι τους αντιπυρικές ζώνες και θα είχαν καεί τα σπίτια τους. Ότι δεν θα βοηθούσαν τους ήρωες πυροσβέστες. Ότι δεν θα είχαν σήμερα σπίτια.

Να τελειώνουμε με τα ψέματα. Ο Πελετίδης ήταν εκεί, οι πυροσβέστες ήταν εκεί, οι εθελοντές ήταν εκεί. Άγρυπνοι όλοι τους δύο μέρες και δύο νύχτες, προσπάθησαν με πενιχρά μέσα να τιθασεύσουν τη φωτιά.

Και διερωτώμαι το προφανές: Οι Ιάσων Φωτήλας, Ανδρέας Καστανιώτης και Χριστίνα Αλεξοπούλου, βουλευτές Αχαΐας της ΝΔ, πού ήταν; Γιατί δεν ήταν εκεί; Γιατί ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, δεν έχει εμφανιστεί στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας; (Ο Κ. Μητσοτάκης πήγε χαμογελαστός για λίγη ώρα στο Κέντρο Επιχειρήσεων στην Αθήνα, αλλά αυτό πλέον δεν ξαφνιάζει κανέναν.)

Να αφήσουν ο Κ. Μητσοτάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τις κατηγορίες εναντίον όλων των άλλων, με τις οποίες προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη για να μην αναλάβουν οι ίδιοι τις τεράστιες ευθύνες τους.

Όσοι βρεθήκαμε στην Πάτρα γνωρίζουμε. Αν τολμάει, ας πάει και ο ίδιος ο Παύλος Μαρινάκης στην πόλη του να ακούσει. Γιατί δεν ήταν εκεί την ώρα της φωτιάς οι βουλευτές, οι υπουργοί, ο Κ. Μητσοτάκης; Γιατί δεν πηγαίνουν έστω και σήμερα; Γιατί αποφάσισαν να επισκεφθούν την Πάτρα τη Δευτέρα 18/8; Οι στάχτες και τα αποκαΐδια που θα συναντήσουν θα τους «χαλάσουν» το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου;», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης.

