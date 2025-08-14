Στο «πάγωμα» όλων των τραπεζικών λογαριασμών του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου, προχώρησε η δημοτική Αρχή της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με αναφορές συνεργατών του Πατριάρχη Θεόφιλου Γ’, τις οποίες επικαλούνται οι Times of Israel.

Η απόφαση, που ελήφθη την Τετάρτη 6 Αυγούστου, σχετίζεται με τη διαμάχη για την «Αρνόνα», τον δημοτικό φόρο ακίνητης περιουσίας. Πρόκειται για μια κίνηση που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διενέξεων μεταξύ του Δήμου και των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων της πόλης, οι οποίες χρονολογούνται εδώ και αρκετά χρόνια.

Επί δεκαετίες, υπήρχε συμφωνία μεταξύ των εκκλησιών και του κράτους του Ισραήλ που απέτρεπε τον Δήμο Ιεροσολύμων από την είσπραξη δημοτικών φόρων από χριστιανικά ιδρύματα. Αυτή η πρακτική αποτελούσε συνέχεια μιας μακράς παράδοσης που εκτεινόταν στην Οθωμανική, Βρετανική και Ιορδανική περίοδο.

Το 2018 σημειώθηκε μια σημαντική μεταβολή, όταν ο Δήμος αποφάσισε να περιορίσει την φορολογική απαλλαγή μόνο σε ακίνητα που χρησιμοποιούνται «για προσευχή, για τη διδασκαλία της θρησκείας ή για ανάγκες που προκύπτουν από αυτή». Η απόφαση αυτή εξαιρούσε δραστηριότητες που εξυπηρετούν προσκυνητές, όπως ξενώνες και καφετέριες.

Η τότε αντίδραση των εκκλησιών ήταν άμεση, καθώς μετά από παρόμοιο πάγωμα λογαριασμών από τον τότε δήμαρχο Νιρ Μπαρκάτ, οι εκκλησιαστικές αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του εμβληματικού Ναού του Παναγίου Τάφου για τρεις ημέρες σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Η κρίση εκτονώθηκε μόνο μετά την παρέμβαση του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Η σημερινή κατάσταση έχει σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία του Πατριαρχείου. Σύμφωνα με την οργάνωση «Protecting Holy Land Christians», το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο αδυνατεί πλέον να καταβάλει μισθούς στους κληρικούς, εκπαιδευτικούς και το προσωπικό του.

