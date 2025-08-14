search
ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 17:34
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2025 17:19

Ισραήλ: «Πάγωσε» τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Πατριαρχείου στα Ιεροσόλυμα και ζητά χρήματα φόρων

14.08.2025 17:19
patriarxeio-ierousalim-new

Στο «πάγωμα» όλων των τραπεζικών λογαριασμών του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου, προχώρησε η δημοτική Αρχή της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με αναφορές συνεργατών του Πατριάρχη Θεόφιλου Γ’, τις οποίες επικαλούνται οι Times of Israel.

Η απόφαση, που ελήφθη την Τετάρτη 6 Αυγούστου, σχετίζεται με τη διαμάχη για την «Αρνόνα», τον δημοτικό φόρο ακίνητης περιουσίας. Πρόκειται για μια κίνηση που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διενέξεων μεταξύ του Δήμου και των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων της πόλης, οι οποίες χρονολογούνται εδώ και αρκετά χρόνια.

Επί δεκαετίες, υπήρχε συμφωνία μεταξύ των εκκλησιών και του κράτους του Ισραήλ που απέτρεπε τον Δήμο Ιεροσολύμων από την είσπραξη δημοτικών φόρων από χριστιανικά ιδρύματα. Αυτή η πρακτική αποτελούσε συνέχεια μιας μακράς παράδοσης που εκτεινόταν στην Οθωμανική, Βρετανική και Ιορδανική περίοδο.

Το 2018 σημειώθηκε μια σημαντική μεταβολή, όταν ο Δήμος αποφάσισε να περιορίσει την φορολογική απαλλαγή μόνο σε ακίνητα που χρησιμοποιούνται «για προσευχή, για τη διδασκαλία της θρησκείας ή για ανάγκες που προκύπτουν από αυτή». Η απόφαση αυτή εξαιρούσε δραστηριότητες που εξυπηρετούν προσκυνητές, όπως ξενώνες και καφετέριες.

Η τότε αντίδραση των εκκλησιών ήταν άμεση, καθώς μετά από παρόμοιο πάγωμα λογαριασμών από τον τότε δήμαρχο Νιρ Μπαρκάτ, οι εκκλησιαστικές αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του εμβληματικού Ναού του Παναγίου Τάφου για τρεις ημέρες σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Η κρίση εκτονώθηκε μόνο μετά την παρέμβαση του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Η σημερινή κατάσταση έχει σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία του Πατριαρχείου. Σύμφωνα με την οργάνωση «Protecting Holy Land Christians», το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο αδυνατεί πλέον να καταβάλει μισθούς στους κληρικούς, εκπαιδευτικούς και το προσωπικό του.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: «Δαβίδ και Γολιάθ» με πομεράνιαν που τα έβαλε με αρκούδα και την έδιωξε από σπίτι (Video)

Ισραηλινός υπουργός ανακοινώνει σχέδιο εποικισμού που θα «θάψει την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους»

«Παράθυρο» Πούτιν για συμφωνία Μόσχας – Ουάσινγκτον για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsoukalas_2304_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Τι βαθμό βάζει το «επιτελικό» κράτος στον εαυτό του;

mitsotakis thessaloniki 8876- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης: Στις Κορακιές Χανίων αύριο για την Κοίμηση της Θεοτόκου

patriarxeio-ierousalim-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Πάγωσε» τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Πατριαρχείου στα Ιεροσόλυμα και ζητά χρήματα φόρων

zaxariadis-12
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαριάδης: Για τον Κεφαλογιάννη φταίει ο Πελετίδης όχι το ανύπαρκτο επιτελικό κράτος και οι αρμόδιοι υπουργοί

donald_trump_apfile3006
ΚΟΣΜΟΣ

Η Νορβηγία «δίνει στεγνά» τον Τραμπ: «Ζήτησε να μιλήσει για το Νόμπελ Ειρήνης με τον υπ. Οικονομικών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

kallianos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Kαρφιά» Καλλιάνου σε Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες - «Τέτοιου είδους θεωρίες πρέπει να αποφεύγονται»

ninios-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025 ο ηθοποιός

semertzidou mageirias 554- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει ότι έλαβε 2,5 εκατ. ευρώ ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - «Πήρα περίπου 620.000 ευρώ, συνεχώς με έλεγχουν»

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 17:33
tsoukalas_2304_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Τι βαθμό βάζει το «επιτελικό» κράτος στον εαυτό του;

mitsotakis thessaloniki 8876- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης: Στις Κορακιές Χανίων αύριο για την Κοίμηση της Θεοτόκου

patriarxeio-ierousalim-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Πάγωσε» τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Πατριαρχείου στα Ιεροσόλυμα και ζητά χρήματα φόρων

1 / 3